Opel возвращается, но Astra, Corsa и Insignia к нам не приедут!

Вчера официально было объявлено, что марка возвращается в Россию. Бизнес есть бизнес, ничего личного, только вот какими моделями производитель собирается покорять наш рынок?

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Через четыре года после громкого ухода Opel снова в России. Только не стоит забывать, что это уже далеко не та компания, которая уходила. Когда бренд спешно выводили с нашего рынка, он принадлежал американскому концерну General Motors, который, собственно, и диктовал правила игры, во многом руководствуясь не столько коммерческими, сколько политическими мотивами. Не так просто было за короткое время законсервировать производство в Санкт-Петербурге и остановить сборку на калининградском «Автоторе» и нижегородском ГАЗе.

Но в 2017 году марку купил французский концерн PSA и начал перезагрузку. Выяснилось, что российский рынок стратегически важен и Opel не имеет права его игнорировать, он просто обязан тут присутствовать. Да и ситуация в России уже не та, что раньше, продажи-то растут! Однако стоит учитывать тот факт, что, разводясь с Опелем, GM поставил новому владельцу условие — не продавать в России автомобили, созданные на джиэмовских платформах, и тут уж все выглядит как детская вредность. Впрочем, GM давно подозревают в тесной связи с госструктурами США. Так что популярных моделей типа Astra, Corsa, Mokka и Insignia в России мы не увидим. Поэтому не удивляет и заявление руководства:

«Мы будем предлагать только те автомобили, которые уже находятся на платформах PSA», — рассказал генеральный директор марки Михаэль Лошеллер немецкому изданию Hessenschau.

Возможно, на заводе в Калуге начнут сборку минивэна Opel Zafira Life, который от своих двойников Citroen SpaceTourer и Peugeot Traveller отличается лишь оформлением передней части. Также можно предположить, что в продаже появятся Opel Crossland X и Grandland X, эти кроссоверы уже основаны на переднеприводной модульной архитектуре EMP2.

Напомним, Opel покинул российский рынок в 2015 году. Причем прекратив продажи легковых автомобилей под маркой Opel, хитрый GM стал продвигать модели Cadillac и Chevrolet Corvette, Camaro и Tahoe.

Уход марки Opel и массовых моделей Chevrolet с российского рынка затронул 2,4 млн автовладельцев.

Удар был нанесен и по дилерам: многие из них узнали об уходе Opel из СМИ и, не успев подготовиться, понесли огромные финансовые потери.



Фото: DPA/TASS