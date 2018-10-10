Opel готовит 8 новых и обновленных моделей

Всего за два года компания Opel обещает выпустить восемь новых и обновленных моделей.

Opel GT X Experimental

К выходу в свет готовятся три совершенно новые модели Opel. Это хэтчбек Corsa, преемник компактного кроссовера Mokka X и коммерческий фургон и микроавтобус Vivaro, который будет построен на той же платформе, что и Citroen Jumpy, Peugeot Expert и Toyota ProAce. К слову, в основе нынешнего Vivaro лежит платформа Renault Trafic.

Opel GT X Experimental

Шестое поколение модели Corsa, а также новый Vivaro появятся в 2019 году. Преемник же Mokka X будет выпущен в 2020-м. С выходом нового кроссовера Opel надеется увеличить продажи в сегменте SUV с 25% до 40% уже в 2021 году.

Opel GT X Experimental

Новый Opel Corsa получит полностью электрическую версию и станет одним из четырех электромобилей компании, которыми она будет торговать к концу 2020 года. Ближе к лету 2019-го в продаже появится гибридный кроссовер Opel Grandland X. Следует отметить, что к 2024 году каждая модель Opel будет иметь электрифицированную версию, но в компании обещают не обходить вниманием и двигатели внутреннего сгорания, постоянно совершенствуя их.

Салон Opel GT X Experimental

Руководство Opel намерено инвестировать, в первую очередь, в прибыльные сегменты, спрос в которых растет. При этом постепенно с конвейера будут уходить маловостребованные модели, такие как Adam, Viva и кабриолет Cascada. С новыми моделями компания Opel сможет охватить около 80% сегментов рынка к концу 2020 года.

Уже сегодня Opel выпускает весьма интересные автомобили, такие как, например, семейный Opel Combo Life.

В ближайших планах компании Opel значится кардинальная смена дизайна автомобилей.

Фото: Opel