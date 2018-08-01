Opel кардинально меняет дизайн своих моделей

Немецкая компания на примере концепта GT X Experimental покажет новый фирменный дизайн, в котором будут решены в перспективе все модели компании.

Переход к новому дизайну должен символизировать переход Opel от старых владельцев из концерна General Motors к новым — французскому PSA. Дизайн всего нынешнего модельного ряда компании был разработан еще в General Motors, потому Opel и спешит поменять облик своих моделей. Например, компания даже перенесла на год презентацию нового поколения Opel Corsa.

Концептом GT X Experimental в Opel намерены также отпраздновать годовщину перехода в состав PSA. Ключевой особенностью будущих моделей, которые начнут выходить на рынок уже в следующем десятилетии, станет новая передняя часть. В Opel это решение назвали «компас». Направление задаст выштамповка по центру капота, а стреловидные дневные ходовые огни — укажут на восток и запад. Радиаторная решетка и фары станут единым стилистическим элементом, который получил имя Vizor.

В салоне появится новая приборная панель, которую в Opel назвали Pure Panel. Шеф-дизайнер немецкой марки Марк Адамс говорит, что основная задача стилистов состоит в том, чтобы избавиться от сложных решений и нагромождения кнопок, двигаясь в сторону темы «чистоты и выразительности».

Концепт Opel GT X Experimental дебютирует на автосалоне в Париже в начале сентября этого года.

С российского рынка немецкая марка ушла три года назад. Но сейчас маркетологи PSA подумывают о том, чтобы вернуть нам Opel. По данным дилеров, в России будут продаваться нынешняя Astra, кроссовер Grandland X и фургон Combo.

Фото: Opel

Видео: YouTube