Opel Combo Life: нам бы такой «каблучок»!

Фургон Combo Life — одна из первых ласточек нового альянса PSA-Opel. Интересный автомобиль: как немец, практичный и, как француз, мечтательный. Очень подходящая модель для России!

Opel Combo Life

Opel Combo Life Длина / ширина / высота / база 4403 / 1921 / 1841 / 2785 мм

Объем багажника (VDA) 597/2126 л

Снаряженная / полная масса 1430 / 2130 кг

Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 1499 см³; 96 кВт / 130 л. с. при 3750 об/мин; 300 Н·м при 1750 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 11,4 с

Максимальная скорость 184 км/ч

Топливо / запас топлива ДТ / 50 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 4,6–4,8 / 4,1–4,3 / 4,3–4,5 л / 100 км

Трансмиссия передний привод; А8

Всегда знал, что немцы народ практичный, вот даже под французов ради дела пошли, пусть и вынужденно. И родился у компаний PSA и Opel интересный ребенок: как немец, практичный и, как француз, мечтательный. За рулем «каблучка» Combo Life с 1,5-литровым 130‑сильным дизелем и 8-ступенчатым автоматом я настолько размечтался, что при встрече рискнул попросить самогó босса всего Опеля Майкла Лохшеллера побыстрее вернуть марку в Россию.

Combo Life построен на модульной платформе EMP2 концерна PSA и близок к парочке Citroen Berlingo/Peugeot Rifter. Моторы тоже французские — 1,5-литровый дизель BlueHDi в трех степенях форсировки (76, 102 и 130 л.с.) и 1,2‑литровый 110‑сильный бензиновый турбодвигатель Puretech.

Опелевский руль с электрообогревом, в базе и опциях до 19 систем безопасности, airbаg пассажира в потолке. Пластик дубовостью не раздражает, но и мягкости не ждите. Предусмотрены привязка смартфона через Android Auto или Apple CarPlay и беспроводная зарядка.

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Отравленный московскими пробками, я предпочел больше времени провести с самым мощным дизелем и 8-ступенчатым автоматом — он, кстати, редкость для класса. Мотор и коробка работают очень тихо и слаженно, совсем не раздражая на обгонах. Даже 130‑сильная версия «на ручке» не превращает Combo Life в машину для кольцевых гонок, но скорость в потоке он поддерживает легко, разгоняется без крика, короткий рычаг переключения передач всегда под рукой и послушен воле водителя.

Комфорт здесь на первом месте, но и рулится Combo Life хорошо: в поворотах кренится умеренно и оставляет «немецкое» впечатление. Интересно, что расход топлива обеих версий практически совпадает: 4,3–4,5 л/100 км в смешанном цикле. Правда, с автоматом Combo Life на 0,8 секунды медленнее.

Пытался найти бездорожье, но грубее ровной гравийной дорожки ничего не увидел. В лес в Германии так легко, как у нас, не въедешь — всё огорожено сеткой. Оно и к лучшему: полного привода-то нет, по крайней мере пока. Хотя 240 мм дорожного просвета позволяют легко промчать по грунтовке или спокойно припарковаться к высокому бордюру в городе. А в грузовой версии Combo Life приподнят еще на 20 мм.

Благодаря высоте 1,8 метра, почти квадратной задней двери, одной или двум сдвижным дверям и погрузочной длине свыше 3 метров в длинной версии, сюда можно без проблем упаковать несколько велосипедов или вот такую доску с веслом.

Combo Life так и шепчет: заведи большую семью. И если какой-нибудь строптивый малыш в обычном седане легко упрется ногами и руками в дверной проем, не желая ехать, то при сдвижных дверях и широченном проходе таких строптивцев можно грузить пачками! А ведь есть еще и семиместная версия.

Увидим ли мы эту симпатичную и практичную машину в России? Майкл Лохшеллер за год превратил Opel из убыточной компании в прибыльную и слов на ветер бросать не будет. Но его глаза дали понять, что он помнит о заводе в Калуге, где мог бы локализовать новые модели, и, возможно, даже обдумывает сроки возвращения Опеля в Россию. Помечтаем?

Фото: Opel