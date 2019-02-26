Skoda показала новый кроссовер до премьеры

Сегодня компания Skoda обнародовала первые фотографии и характеристики своего нового компактного кроссовера Kamiq.

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Skoda Kamiq, судя по всему, станет одной из самых практичных и высокотехнологичных моделей в своем классе, стоимость которой составит менее 1,5 млн рублей.

Внешне Kamiq похож на других новых представителей модельного ряда Skoda. Его узкие светодиодные дневные ходовые огни служат словно продолжением решетки радиатора и очерчивают линию капота. Под ними находятся основные фары, которые также оснащены светодиодами. Дизайн задних фонарей и надпись Skoda вместо привычного логотипа очень напоминают заднюю часть другой новинки компании — Scala.

Растянувшись на 4,24 метра, Kamiq стал одним из самых длинных автомобилей в своем сегменте. Кроме того, благодаря длинному кузову Kamiq станет одним из просторнейших автомобилей в классе. Салон увеличен и за счет багажника, которому оставили 400 литров объема, решив, что этого вполне достаточно. Для сравнения, европейский Renault Captur имеет 455-литровый багажник. Но это не имеет значения, так как при сложенных сиденьях грузовое пространство кроссовера Skoda увеличивается до 1395 литров. В некоторых комплектациях Kamiq будет продаваться со складным креслом переднего пассажира, что позволит перевозить предметы длиной до 2447 мм.

Панель приборов напоминает ту, которой оснащается модель Scala. Ее дизайн подчеркивает ширину салона: воздуховоды заходят в пазы на дверях, словно тесня их в стороны. Салон отделан мягким упругим пластиком, улучшающим шумоизоляцию и приятным на ощупь. Центральную консоль украшает 9,2-дюймовый дисплей, слева от него расположена 10,25-дюймовая цифровая панель приборов. Среди других технологичных систем, которыми оборудован Kamiq, — система удержания автомобиля в полосе, беспроводная зарядка смартфонов, возможность подключения через USB-C и дверь багажника с электроприводом.

Новый Kamiq будет продаваться исключительно в переднеприводной версии. На выбор покупателя предлагается четыре мотора. Это литровый бензиновый, мощностью 95 или 115 л.с., бензиновый 150-сильный силач объемом 1,5 литра и 1,6-литровый турбодизель мощностью 115 л.с. и 250 Нм.

В продажу новый Skoda Kamiq должен поступить в первой половине этого года.

Недавно новый Skoda Kamiq попал на видео во время испытаний на дорогах общего пользования. Увидеть кроссовер в движении можно здесь.

Другой внедорожной новинкой Skoda стал кроссовер Karoq, успевший получить уже особые версии: Sportline и Scout.

Фото: Skoda