Самый дешевый кроссовер Skoda: первые фото и видео серийной версии

Новый компактный кроссовер Skoda Kamiq замечен во время испытаний на дорогах общего пользования.

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Новый кроссовер Skoda Kamiq, кажется, готов не только к мировой премьере, но и к продажам. Сегодня автомобиль был замечен во время испытаний на шоссе D11, ведущем к Праге.

Мировая премьера Kamiq состоится на Женевском автосалоне 5 марта этого года, а судя по испытаниям на дорогах общего пользования, видео которых опубликовал сайт Novinky.cz, автомобиль полностью готов и в данный момент идет проверка слаженности работы его узлов, агрегатов и систем. Конкурировать чешский кроссовер будет с автомобилями Nissan Juke, Mazda CX-2, Ford Fiesta SUV и Datsun RD3 (рабочее название модели).

Внешность автомобиля скрывает минимум камуфляжа, сквозь который видно, что Kamiq получит разделенные горизонтально фары, а задние фонари, имеющие светодиоды, будут заходить на дверь багажника. Машина, построенная на платформе MQB A0, на которой созданы также автомобили Volkswagen T-Cross и Seat Arona, смотрится пропорционально и даже спортивно.

Есть вероятность, что премьера нового Skoda Kamiq может состояться до Женевского автосалона, в рамках отдельной презентации.

Недавно Skoda опубликовала фотографии салона своего будущего бестселлера Kamiq.

На предварительных эскизах кроссовер выглядел гораздо интереснее, но, как это часто бывает, по пути к серийной модели внешность упростилась до неузнаваемости.

Фото, видео: Novinky.cz