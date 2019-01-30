Skoda показала облик нового кроссовера Kamiq

Чешская компания опубликовала дизайнерские скетчи новой модели, которую представят в начале марта на автосалоне в Женеве.

В Skoda уже намекали на то, что облик компактного кроссовера Kamiq не будет иметь практически ничего общего с нынешним модельным рядом компании и покажет новый стиль марки. Кажется, автопроизводитель решил избавиться от дизайнерского наследия Йозефа Кабана, который теперь рисует модели BMW. Дизайн во многом перекликается с прошлогодним концептом Skoda Vision X.

Судя по первым дизайнерским скетчам, которые опубликовала Skoda, у Kamiq будет модная сегодня «двухэтажная» оптика: узкие светодиодные ходовые огни отделены от основных блок-фар. Линзы фар имеют «кристаллический» рисунок, что, по задумке шеф-дизайнера Skoda Оливера Стефани, должно повысить премиальность в облике машины.

Линия крыши снижается к задней части, что придает автомобилю весьма динамичный силуэт, а над задней дверью разместился небольшой спойлер. Сзади у кроссовера узкие L-образные фонари.

В Skoda позиционируют Kamiq в качестве городского кроссовера для тех, кто любит приключения. Машина, по словам чехов, сочетает в себе управляемость легковушки и все преимущества кроссовера (большой дорожный просвет, высокая посадка).

Машина построена на модульной платформе MQB-A0, а большинство узлов и агрегатов Skoda Kamiq разделит с соплатформенными Volkswagen T-Cross и Seat Arona. Это будет самый дешевый кроссовер марки на европейском рынке.

Концепт Skoda Vision X

По легенде Skoda, название Kamiq происходит из языка народности инуиты, которая проживает в Канаде и Гренландии. В вольном переводе это слово означает «вторая кожа», то есть предмет, который очень хорошо подходит владельцу. У Шкоды, кстати, уже есть кроссовер с таким названием: в Китае продается бюджетный кроссовер Kamiq, сопоставимый по размерам с VW Tiguan.

Недавно был полностью рассекречен облик обновленной Skoda Superb.

Кроме нового кроссовера Skoda покажет в Женеве и новый хэтчбек Scala, который придет на смену Rapid Spaceback.

Фото: Skoda