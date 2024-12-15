Автопилот убивает: резонансное ДТП нанесло серьезный ущерб репутации Tesla

Семья погибшего в ДТП по вине автопилота мужчины подала судебный иск к Tesla

Смерть Джованни Мендоса Мартинеса, погибшего в аварии с участием Tesla, оборудованной системой автопилота, вновь ставит под вопрос безопасность и этичность маркетинговой стратегии компании Илона Маска.

Эта трагедия, произошедшая в результате столкновения с пожарной машиной, припаркованной с включёнными сигнальными огнями на обочине дороги, стала предметом судебного разбирательства, в котором семья погибшего обвиняет Tesla в преувеличении возможностей автопилота и скрытии информации о его недостатках.

ДТП с участием Tesla на автопилоте и пожарной машины

По данным The Independent, Джованни Мендоса Мартинес использовал автопилот в течение 12 минут перед столкновением. Данные телеметрии показывают, что его руки находились на руле, что, казалось бы, указывает на соблюдение правил использования системы. Однако, остаётся загадкой, почему водитель не отреагировал на явно видимые сигналы пожарной машины, не снизил скорость и не предпринял попыток объезда. Это обстоятельство лежит в основе обвинений семьи, которая утверждает, что неисправность системы автопилота, или, как минимум, её неадекватное представление компанией, является основной причиной трагедии.

Иск семьи Мендоса направлен не только против технических характеристик автопилота, но и против маркетинговой политики Tesla. Семья утверждает, что компания вела «обширную кампанию по сокрытию тысяч сообщений потребителей о проблемах с функциональностью автопилота», включая случаи аварий, непредвиденного торможения и ускорения

Tesla, в свою очередь, отвечает на обвинения, утверждая, что авария произошла из-за «неправильного использования или неправильного обслуживания автомобиля».

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Источник: ITHome