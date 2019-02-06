Skoda показала интерьер нового кроссовера

Чехи продолжают постепенно рассекречивать детали о городском SUV, который получил название Kamiq.

Материалы по теме Skoda показала облик нового кроссовера Kamiq

Пока опубликовано одно-единственное изображение, но и его достаточно для того, чтобы понять, насколько серьезно поменялся подход чешской компании к организации внутреннего пространства в салоне автомобиля. Во многом оформление интерьера пересекается с концептом Vision RS.

В Skoda говорят, что по крайней мере спереди Skoda Kamiq будет очень «цифровой». Так, в качестве опции предложат виртуальную приборную панель на базе 10,25-дюймового экрана.

Полностью пересмотрен подход к размещению экрана мультимедийной системы: если раньше он был интегрирован в центральную консоль, то теперь это широкоформатный отдельно стоящий экран высокой четкости.

Также теперь будет использоваться новый пластик с другой структурой, который должен визуально сделать кроссовер, а в перспективе и другие модели Skoda, более дорогим визуально. Skoda Kamiq получит амбиентную подсветку салона, которая может быть «медной», красной или белой. В качестве варианта отделки предлагаются сиденья с контрастной прострочкой и даже вставки из микрофибры. В состав некоторых комплектаций войдет не только обогрев передних сидений, но и электрообогрев руля, а также лобового стекла.

Новинка займет нишу ниже Karoq и станет самым маленьким и доступным кроссовером Skoda. Машина построена на платформе MQB-A0, по компонентам она будет сильно пересекаться со своими «братьями» по концерну, кроссоверам VW T-Cross и Seat Arona.

Кроме того, в Skoda раскрыли и другие детали о машине. Колесная база Skoda Kamiq составит 2651 мм, а объем багажника варьируется от 400 до 1395 литров.

Недавно был полностью рассекречен облик обновленной Skoda Superb.

Кроме нового кроссовера Skoda покажет в Женеве и новый хэтчбек Scala, который придет на смену Rapid Spaceback.

Фото: Skoda