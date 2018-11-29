Skoda рассекретила интерьер своей новой модели

В каких случаях госномера автомобиля признают нечитаемыми (и их придется заменить) Читатель журнала «За рулем» обнаружил, что цифры переднего номера его машины частично стерлись, и забеспокоился: можно ли с таким номером ездить дальше, а если нельзя, то что делать? Отвечает глава ГИБДД Михаил Черников. Почему галогенки не спешат уступать место светодиодам Спецтест фар, в рамках которого эксперты «За рулем» погоняли по своей фирменной методике два Каптюра — один с галогенками, другой с холодным светодиодным «взглядом», бурно обсуждался на форуме. В частности, читатели интересуются, по какой причине древние галогенные фары продолжают устанавливать на автомобили, тогда как ксенон практически ушел в прошлое. Как поставить на дыбы советский танк Т-34 и другие интересные факты О том, почему самым удачливым из экипажа танка Т-34 всегда оказывался механик-водитель и как сегодня живется «бронированным ветеранам» — в материале «ЗР».