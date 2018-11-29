Skoda рассекретила интерьер своей новой модели

Skoda продолжает готовить общественность к премьере новой модели, которая придет на смену хэтчбеку Rapid Spaceback. Следом за техническими подробностями и фотографиями замаскированной машины Skoda показала и интерьер хэтчбека Scala. Его премьера намечена на декабрь этого года, так что в компании решили раскрыть почти все карты.
В компании не скрывают, что Scala станет первой моделью Skoda, при создании которой основная ставка делалась не на консервативность и практичность решений, а на эмоциональность.
Центральное место в интерьере занимает отдельно стоящий 9,2-дюймовый экран мультимедийной системы, возвышающийся по центру передней панели. Чехи утверждают, что в своем классе это будет самый большой экран.
Вся передняя часть решена в модном ныне минималистском стиле: ниже экрана располагаются дефлекторы системы вентиляции, под ними блок управления климат-контролем, а дальше пустота, которая отдана под просторную нишу для мелочевки. При этом от практичных решений в духе Simpley Clever в Шкоде не отказываются: так, за селектором коробки передач виднеется ниша с удобными прорезями для того, чтобы вставить туда смартфон. А в подстаканнике чуть дальше находится маленькая мусорка.
Также Skoda Scala в дорогих версиях получит виртуальную приборную панель на базе широкоформатного экрана, такую же, что сегодня имеют другие модели компании.
Кроме того, в отделке Скалы будут применены новые материалы с иной фактурой и декоративными вставками. Конечно же, вырастет и их качество: например, вся передняя панель будет выполнена из «мягкого» на ощупь пластика. На фото у Skoda Scala комбинированная отделка из ткани и кожзама, но будут версии и попроще с полностью тканевой обивкой, а дорогие варианты получат «кожаные» сиденья.
- Ранее Skoda раскрыла технические подробности о Scala.
- Skoda расширяет и гамму кроссоверов. Так, флагманский Kodiaq получил купеобразную версию GT.
Фото: Skoda
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