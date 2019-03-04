Ford превратит Mustang в кроссовер

В компании считают, что миру нужно больше различных SUV.

Материалы по теме Mustang может стать российским и электрическим

Компания Ford в последнее время приняла решение сосредоточиться на кроссоверах, практически полностью отказавшись от легковых моделей. В поисках новых рыночных ниш «голубой овал» идет на не самые банальные шаги.

Так, купе Ford Mustang решили превратить в кроссовер, который станет конкурентом BMW X4 и других премиальных купе-кроссоверов. При этом версия Shelby останется легковой. Но последняя, пишет Motor Trend, будет гибридной или даже полностью электрической. Кроссовер же сохранит привычные двигатели внутреннего сгорания.

В качестве основы возьмут новую платформу с заднеприводным уклоном: на ней уже дебютировало новое поколение Ford Explorer. Издание пишет о том, что кроссовер Mustang будет иметь облик, близкий к BMW X4, и получит несколько вариантов мощности, отличающихся от используемых на версии Shelby.

Официально в Ford не подтверждают информацию о новом кроссовере, но довольно глупо, не имея готовой платформы, использовать все возможности для возвращения былых позиций.