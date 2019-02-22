Может ли это быть новым пикапом Ford?

Сотрудничество с Volkswagen могло заставить Ford ускорить разработку коммерческих моделей, вследствие чего появился этот новый Ranger.

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Известно, что в компании Ford работают над новым поколением пикапа Ranger, который станет основой и для пикапов Volkswagen. Что будет представлять собой автомобиль — пока неизвестно, но опубликованные изданием Wheels фотографии, кажется, пролили немного света.

Вероятно, на снимках — прототип нового Ranger, снятого во время фотосессии в Мельбурне. Сказать, что новый Ranger выглядит совсем иначе, чем нынешнее поколение модели, было бы преуменьшением.

Передняя часть автомобиля имеет явное сходство с обновленным пикапом Ford Super Duty: большая решетка радиатора с двумя горизонтальными хромированными полосками, соединяющими C-образные фары, которые скрыты под тонированным прозрачным пластиком. Получилось нетрадиционно и футуристично.

Сходство с пикапом Super Duty есть и сзади: оптика и хромированная отделка бампера. Завершает образ еще одна общая черта — черные колесные диски.

Официального подтверждения тому, что это действительно Ford Ranger следующего поколения, нет. При этом известно, что Ford действительно работает над новым Ranger, которым поделится с Volkswagen. С другой стороны, производство Ranger 2019 модельного года началось только в октябре, и появление новых разработок столь скоро объяснить сложно. Но судя по тому, что вместо стекол салона у нового пикапа используется черный пластик, можно предположить, что перед нами — неспособный ездить макет, а над начинкой пикапа предстоит еще работать и работать. Другая версия — перед нами китайская подделка.

Фото: Wheels