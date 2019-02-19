Hyundai заканчивает работу над новым пикапом

Стало известно, что автомобиль получит яркий дизайн, мощные двигатели и будет нацелен на молодых людей, ведущих активный образ жизни.

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Со дня премьеры концепта пикапа Hyundai Santa Cruz прошло уже четыре года. За это время о проекте успели забыть, но, как оказалось, в компании велась работа по созданию серийной модели на базе концепта.

В интервью изданию Motor Trend глава Центра дизайна Hyundai в Намьяне Сангьюп Ли рассказал, что серийная модель получит новый дизайн, отличный от того, который мы видели на презентации. Со слов господина Ли, внешность будущего пикапа будет более уникальной и «прогрессивной» и в ней будет «гораздо больше характера». Далее Ли заявил, что работа над дизайном автомобиля завершена.

Сделанные заявления довольно туманны, но примечательно то, что Hyundai решила обновить дизайн пикапа и сделать его ярче, чем у концепта — редкий случай в автомобильной практике. Остается только надеяться, что у машины сохранится неутилитарный обтекаемый кузов.

Ли отказался вдаваться в подробности, но из других источников известно, что Santa Cruz может быть построен на базе кроссовера Creta, получив те же двигатели и коробки передач. Не исключено, что на некоторых рынках автомобиль будет предлагаться с более мощными моторами: 2-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 166 л.с. и 2,4-литровым четырехцилиндровым агрегатом мощностью 183 л.с.

О дате выхода нового пикапа Ли, будучи дизайнером, а не маркетологом, не стал делать никаких заявлений, но, согласно слухам, модель может появиться в 2020 году и будет рассчитана на молодых покупателей в возрасте до 30 лет, что должно отразиться на стоимости автомобиля.

Интерес к безрамным пикапам растет. Например, новую модель пикапа на базе Дастера готовит и Renault. Не исключено, что спрос приведет к появлению недорогих пикапов для активного образа жизни и на наш рынок.

Доказательством справедливости этой мысли может служить то, что даже утилитарные изначально пикапы облачаются в яркую спортивную внешность, которая заметно улучшает продажи. Взять хотя бы новый Mitsubishi L200.

Фото: Hyundai