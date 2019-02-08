Новый Duster станет пикапом

Сегодня в компании дали официальное подтверждение тому, что пикап на базе нового поколения кроссовера поступит в продажу до конца 2019 года.

Renault Duster
Renault Duster

Renault > Duster

duster

В Renault заявили, что началась омологация пикапа Duster, производство которого начнется уже в текущем году. Об этом сообщил генеральный директор Renault Commercial Roumanie Хаким Бутехра. Работы по созданию новой версии модели ведутся инженерами технического центра Renault в Титу при участии специалистов завода Romturingia.

Пока о новом пикапе мало что известно. Загадкой остается даже вместительность кабины автомобиля: будет она двухместной или же пятиместной, со вторым рядом сидений и удлиненной колесной базой. Бутехра подчеркивает, что пикап Duster создается не для любителей активного образа жизни и спорта, а для работы, то есть модель будет сугубо утилитарной, как, например, Renault Oroch на базе Дастера, выпущенный в Южной Америке в 2015 году: автомобиль без излишеств по разумной цене.

Новый Duster станет пикапом

Если все пойдет по плану, пикап Duster поступит в продажу в третьем квартале 2019 года.

Фото: Renault

Новый Duster станет пикапом
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Отзывы о Renault Duster (14)

Renault 2016 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Цена, проходимость, экономичность

Недостатки:

существенных не обнаружил

Комментарий:

Машина приобреталась для большой семьи и путешествий) В целом никаких серьезных нареканий нет, надежный бюджетный автомобиль. Из минусов, зимой выдувало тепло, пришлось ставить такую штуку — заглушку радиатора заводскую, смотрите ютюб: https://www.youtube.com/watch?v=rKfzdJrjbWU . Также приподним...

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