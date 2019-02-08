Новый Duster станет пикапом

Сегодня в компании дали официальное подтверждение тому, что пикап на базе нового поколения кроссовера поступит в продажу до конца 2019 года.

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В Renault заявили, что началась омологация пикапа Duster, производство которого начнется уже в текущем году. Об этом сообщил генеральный директор Renault Commercial Roumanie Хаким Бутехра. Работы по созданию новой версии модели ведутся инженерами технического центра Renault в Титу при участии специалистов завода Romturingia.

Пока о новом пикапе мало что известно. Загадкой остается даже вместительность кабины автомобиля: будет она двухместной или же пятиместной, со вторым рядом сидений и удлиненной колесной базой. Бутехра подчеркивает, что пикап Duster создается не для любителей активного образа жизни и спорта, а для работы, то есть модель будет сугубо утилитарной, как, например, Renault Oroch на базе Дастера, выпущенный в Южной Америке в 2015 году: автомобиль без излишеств по разумной цене.

Если все пойдет по плану, пикап Duster поступит в продажу в третьем квартале 2019 года.

К теме компактных пикапов, особенно популярных в Южной Америке, обратился не только Renault, но и Volkswagen.

Duster продается у нас уже более шести лет, и за это время в его биографии накопилось немало интересных фактов, которыми мы с удовольствием делимся.

Фото: Renault