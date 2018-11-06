Volkswagen рассекретил новый пикап

Немецкая компания рассказала о пикапе Tarok, который пока имеет статус концепта, но вскоре станет серийным.

На автосалон в бразильский Сан-Паулу компания Volkswagen в этом году привезет концепт пикапа Tarok. В компании говорят, что машина была разработана с нуля, но Tarok базируется на модульной платформе MQB и большинство технических решений позаимствовал у кроссовера VW Tiguan.

У машины независимая подвеска, несущий кузов и довольно яркий дизайн. В Volkswagen особо гордятся системой для перевозки длинномеров. Если опустить нижнюю панель позади задних сидений (а их, в свою очередь, сложить) и задний борт, то в кузове можно перевозить длинномеры до 2775 мм.

Интерьер пересекается с Volkswagen Virtus, он же второе поколение седана Polo. В отличие от европейских машин у Tarok нет множества сенсорных кнопок, здесь они привычные «физические». Приборная панель — виртуальная, на базе широкоформатного экрана. Экран информационно-развлекательной системы интегрирован в центральную часть передней панели.

Концептуальный Volkswagen Tarok получил 1,4-литровый турбодвигатель мощностью 150 л.с., который может работать как на чистом этаноле, так и на бензоэтанольной смеси. Такой вид топлива распространен в Бразилии и ряде других стран Южной Америки.

В компании подтвердили свою решимость запустить Volkswagen Tarok в серийное производство. При этом даже объявили о том, что машина получит на старте 2-литровый турбодизель мощностью 150 л.с. Вероятнее всего, стеклянная крыша и некоторые другие стилистические решения так и останутся концептуальными, но в Volkswagen говорят, что серийная версия будет минимально отличаться от концепта. Также в компании не исключают, что новый пикап будет продаваться не только в Бразилии, но и в других странах по всему миру.

Серийный Volkswagen Tarok на местном рынке будет конкурировать с Renault Duster Oroch и Fiat Toro, который построен на базе кроссовера Fiat 500X.

Весной Volkswagen показал концепт большого пикапа Tanoak, созданного на базе кроссовера Teramont. «За рулем» уже успел испытать эту машину, решение о серийном будущем которой пока не принято.

Недавно Volkswagen представил свой самый маленький кроссовер T-Cross, который в следующем году появится и в России.

Фото: Volkswagen