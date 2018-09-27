Volkswagen Tanoak — это американский пикап немецкого происхождения, который отпочковался от кроссовера Volkswagen Atlas, на нашем рынке известного под именем Teramont. Правда, пикап пока не состоялся как полноценная модель, на данный момент это всего лишь шоукар. Volkswagen Atlas Cross Sport — еще одна ветвь семейства терамонтовых. Это как бы спортивная версия обычного Атласа — с хэтчбекообразным кузовом и пятиместным салоном.
Volkswagen Tanoak и Atlas Cross — рулим первыми!
Обе машины были представлены еще весной, а чтобы подтвердить серьезность намерений запустить их в серийное производство, прототипы привезли на Конкурс элегантности в Пеббл-Бич. Туда мы и отправились, чтобы в числе первых познакомиться с перспективными машинами.
Фото: «За рулем.РФ» Онлайн-редакция
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