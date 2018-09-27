Большой тест шипованных шин 195/65 R15: Восток против Запада Для очередного теста «шиповок» эксперты «За рулем» собрали по шесть комплектов 15-дюймовых шин от западных и восточных производителей. У одних в числе козырей — опыт и новейшие технологии, у других — воля к победе и доступные цены. И у каждой шины — свои плюсы и свои минусы. Volkswagen Tanoak и Atlas Cross — рулим первыми! Обе машины были представлены еще весной, а чтобы подтвердить серьезность намерений запустить их в серийное производство, прототипы привезли на Конкурс элегантности в Пеббл-Бич. Туда мы и отправились, чтобы в числе первых познакомиться с перспективными машинами. Водитель в суде: можно ли отбиться от штрафа за парковку Нашему читателю Александру Гуленко из Москвы пришел штраф за парковку на тротуаре. Его машину сфотографировал некий «активный гражданин». Как выяснилось позже, он регулярно снимает на телефон нарушения и направляет их инспекторам ГИБДД. За месяц на один и тот же автомобиль с его подачи приходит по несколько штрафов за неправильную парковку. Такой-то и попытался оспорить Александр. Но совершил в процессе довольно много ошибок. Учимся на чужих!