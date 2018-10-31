Volkswagen превратил Tiguan в пикап

Немецкая компания покажет на бразильском автосалоне концепт пикапа, который займет нишу ниже Амарока.

В Южной Америке небольшие пикапы, созданные на базе кроссоверов, крайне популярны. Здесь есть, например, Renault Duster Oroch и Fiat Toro, который превращен в грузопассажирскую модификацию из кроссовера 500X.

Для Volkswagen рынок Бразилии выходит на первые роли, потому на автосалон в Сан-Паулу, который открывается на следующей неделе, немцы привезут концепт небольшого пикапа. В компании говорят, что это фактически предсерийная модель, которая пойдет в производство с минимальными изменениями.

Никаких технических подробностей в Volkswagen пока не приводят, ограничившись лишь информацией, что машина построена на модульной платформе MQB, а ее серийный вариант займет нишу под VW Amarok. Также в компании намекнули на родство с Тигуаном, обмолвившись, что машины имеют одну платформу, а следовательно и техническую начинку.

Недавно Volkswagen представил свой самый маленький кроссовер T-Cross, который в следующем году появится и в России.

Год назад в Сан-Паулу дебютировал VW Virtus, представляющий собой седан Polo второго поколения.

Фото: Volkswagen