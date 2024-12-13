2,5 л, 236 сил, автомат: в Россию привезли новый седан Toyota

В России появился в продаже новый седан Toyota Crown за 7,9 млн рублей

Дилер привез в Россию новый седан Toyota Crown по параллельным каналам. Автомобиль в версии Nightshade с гибридным двигателем объемом 2,5 литра и мощностью 236 л. с., работающим в паре с автоматом, стоит 7 920 000 руб.

Toyota Crown

Привод задний. У модели множество продвинутых опций комфорта и систем помощи водителю, восемь подушек безопасности, двухзонный климат-контроль и прочее.

Интерьер Toyota Crown

Новый Crown дебютировал в 2022 году. В основе этой модели лежит платформа TNGA-K, на которой построены Camry и RAV4.

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Источник: Autonews