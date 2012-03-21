Nissan поднял цены на все модели в России

Не успели дилеры Ниссана привыкнуть к новым ценам на недавно подорожавший седан Almera, как компания пересмотрела стоимость остальных моделей.

Компания Nissan в очередной раз пересмотрела прайс-листы на свой модельный ряд в России, подняв стоимость автомобилей на сумму от 17 тыс. до 85 тыс. рублей.

Стоимость Nissan Juke увеличилась на 20–23 тыс. рублей, пишет агентство «Автостат». При этом цена самой дорогой версии машины LE+ Perso снизилась на 26 тыс. рублей. Теперь этот автомобиль обойдется покупателю в сумму от 1 214 000 до 1 399 000 рублей.

Прошлогодние Murano подорожали на 43–56 тыс. рублей и предлагаются теперь от 2 593 000 до 3 355 000 рублей. Кроссоверы этой модели 2019 года выпуска стали дороже на 56–85 тыс. рублей и для их покупки понадобится от 2 625 000 до 3 355 000 рублей.

Недавно обновленный Terrano подорожал на 17–22 тыс. рублей за экземпляры 2018 года выпуска и на 41–61 тыс. рублей за машины этого года. Их стоимость теперь составляет от 997 000 до 1 291 000 и от 1 021 000 до 1 315 000 рублей, соответственно.

Популярный Nissan X-Trail подорожал уже второй раз за месяц. Стоимость его увеличилась на 40 тыс. рублей. Теперь его продают по цене от 1 641 000 до 2 312 000 рублей. Прошлогодние кроссоверы этой модели тоже прибавили в цене, но 27–37 тыс. рублей и стоят теперь от 1 595 000 до 2 223 000 рублей.

Рост стоимости новых автомобилей заставляет покупателей присматриваться к машинам с пробегом, цена на которые заметно ниже. Ознакомиться с анализом стоимости 3-летних автомобилей можно здесь.

Рост продаж Nissan в 2018 году составил 6%, в то время как рынок вырос на 12,8%. Таким образом, марка постепенно теряет долю рынка и пересматривать цены специалистам Nissan нужно аккуратнее.

Фото: Nissan