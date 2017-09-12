Начались продажи обновленного Nissan X-Trail

Сегодня в России поступил в продажу обновленный кроссовер Nissan X-Trail по цене от 1 574 000 рублей.

Nissan X-Trail, продажи которого начались сегодня, получил обновленный дизайн не только внешности, но и салона, а также ряд технических доработок, влияющих на уровень безопасности и комфорт. В компании также пересмотрели уровни комплектации автомобиля. Стоимость кроссовера составляет от 1 574 000 до 2 234 000 рублей.

Обновленная модель предлагается с передним или полным приводом и оснащается на выбор тремя двигателями. Это 2-литровый бензиновый агрегат мощностью 144 л.с., работающий в паре либо с 6-ступенчатой механической коробкой, либо с вариатором, 171-сильный бензиновый мотор объемом 2,5 литра, оснащаемый только вариатором, и 1,6-литровый турбодизель мощностью 130 л.с., продающийся лишь с механикой.

В базовую комплектацию автомобиля, носящую название XE, входят обогрев лобового стекла и передних сидений, двухзонный климат-контроль, аудиосистема с MP3-проигрывателем и четырьмя динамиками, 17-дюймовые колеса и докатка. Стоимость этой версии с вариатором составляет 1 634 000 рублей. Полного привода не предлагается.

В комплектации XE+ кроссовер стоит 1 762 000 рублей и оснащается легкосплавными дисками и полноразмерным запасным колесом, а также зеркалами заднего вида с электроприводом складывания.

В зависимости от мотора, привода и коробки передач стоимость кроссовера в комплектации SE составляет от 1 755 000 до 1 930 000 рублей. Помимо перечисленных опций автомобиль оснащен датчиками света и дождя, передними и задними парктрониками, стальной защитой картера, системами доступа «интеллектуальный ключ» и пуска двигателя с кнопки, поясничной поддержкой сидений и регулировкой пассажирского сиденья по высоте, а также шестью динамиками, автозатемняющимся салонным зеркалом заднего вида, тонированными задними стеклами и противотуманными фарами. Кроме того, присутствует электропривод двери багажника с системой Hands Free.

Версия SE Yandex дополнена многофункциональной мультимедийной системой Yandex Auto с 8-дюймовым цветным сенсорным дисплеем. Стоимость X-Trail в этой комплектации составляет от 1 808 000 до 1 983 000 рублей.

В комплектации SE+ стоимость кроссовера составляет от 1 836 500 до 2 011 500 рублей. За эти деньги покупатель получает дополнительно, по отношению к SE, обогрев руля и задних сидений, систему распознавания движущихся объектов, датчик давления воздуха в шинах, систему кругового обзора с цветным дисплеем и медиасистему NissanConnect 2.0 с навигацией.

Комплектация SE Top отличается персональными лампами для задних пассажиров в потолочной консоли, 18-дюймовыми колесами, адаптивными LED-фарами с автоматической регулировкой уровня, серебристыми рейлингами и панорамной крышей с электроприводом, что и отличает все машины с уточнением Top в названии комплектации. При этом машина оснащается не полноразмерным запасным колесом, а докаткой. Стоит такой Nissan X-Trail от 1 930 500 до 2 105 500 рублей и не имеет турбодизельной версии.

Версия Le Yandex стоит от 2 073 000 до 2 153 000 рублей и оснащается не только пакетом Yandex, но и системой автоматического переключения дальнего света на ближний, системой контроля рядности движения и мониторинга слепых зон, а также системой обнаружения препятствий при движении задним ходом. Кроме того, салон такого автомобиля обшит черной или бежевой кожей, а передние кресла имеют электроприводы.

В комплектации LE+, которая оценивается в сумму от 2 106 000 до 2 186 000 рублей, кроссовер дополнительно оснащен системой контроля усталости водителя и интеллектуальной системой помощи при парковке.

Версия LE Top отличается не только наличием панорамной крыши с электроприводом, но и 19-дюймовыми колесами. Стоит такой кроссовер от 2 154 000 до 2 234 000 рублей.

Фото: Nissan