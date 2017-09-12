Nissan X-Trail: он не хочет в деревню

Кто придумал гнать бензин? Конечно, русский! Перерабатывать мазут в светлые нефтепродукты, в частности в бензин, еще в 1890 году предложил русский ученый Владимир Шухов. Волга за 5 миллионов, а Москвич — дороже Чайки! Старенькие Жигули нынче вполне могут стоить как приличная, отнюдь не самая дешевая иномарка. Это столь же реально, как Москвич, за который просят в два раза больше, чем за роскошную, некогда правительственную Чайку. Зачем бывалые сверлят глушитель? Миф развенчан! Многие автолюбители с наступлением первых холодов с ужасом замечают, что их машина начала дымить во время прогрева. Бывалые советуют просверлить маленькое отверстие в глушителе. ЗР расскажет, откуда пошло это явление и к чему может привести.