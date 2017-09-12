Создатели Икс-Трейла позаботились о комфорте, экологии и расходах его будущего владельца. Один из трех возможных моторов — дизельный. Теперь он не 2-литровый, как раньше, а рабочим объемом 1,6 л. И предлагают его исключительно в паре с механикой, что мы считаем большим упущением. Читать далее и смотреть видео по этой ссылке.
Nissan X-Trail: он не хочет в деревню
Мы протестировали обновленный Nissan X-Trail с полным приводом и светлым салоном. Ох как неуместно смотрелся бы в нем житель глубинки в резиновых сапогах!
Фото: Меньших Петр «За рулем»
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