Nissan X-Trail: он не хочет в деревню

Мы протестировали обновленный Nissan X-Trail с полным приводом и светлым салоном. Ох как неуместно смотрелся бы в нем житель глубинки в резиновых сапогах!

Nissan X-Trail
Nissan X-Trail

Nissan > X-Trail


Создатели Икс-Трейла позаботились о комфорте, экологии и расходах его будущего владельца. Один из трех возможных моторов — дизельный. Теперь он не 2-литровый, как раньше, а рабочим объемом 1,6 л. И предлагают его исключительно в паре с механикой, что мы считаем большим упущением. Читать далее и смотреть видео по этой ссылке.


Фото: «За рулем»
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Отзывы о Nissan X-Trail (6)

Nissan 2009 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Удобный

Недостатки:

Стойки задней двери не держат, быстро изнашиваются тормозные колодки и диски, клиренс низковат для России))

Комментарий:

Расход на трассе летом меньше 5л, зимой при —23 расход меньше 6 л. https://www.youtube.com/watch?v=sey2vjAp4I4&t=13s

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