Nissan Terrano 2018 модельного года уже в продаже

Обновленным этот автомобиль назвать сложно, из изменений — чуть расширены некоторые комплектации и новый цвет кузова. Цены остались прежними.

У Nissan Terrano 2018 модельного года появился новый цвет кузова — коричневый металлик. Комплектаций по-прежнему четыре — Comfort, Elegance, Elegance Plus и Tekna. Для версии Elegance теперь предусмотрены легкосплавные, а не стальные колесные диски, а в Elegance+ появился 7-дюймовый дисплей, который оснащается навигационной системой и камерой заднего вида. Ранее это оснащение входило только в топовую комплектацию Tekna. Также в Элегансе легкосплавные диски получили иной дизайн.

В обновленной версии комплектации Comfort используется более приятная на ощупь ткань Карита, ранее ее применяли начиная со средней комплектации Elegance.

В линейке моторов изменений не произошло, их по-прежнему два — 1.6 (114 л.с.) и 2.0 (143 л.с.) Версии с передним приводом и мотором 1.6 агрегатируются с 5-ступенчатой МКП, с полным приводом — с 6-ступенчатой МКП, для полноприводной версии с мотором 2.0 доступна как 6-ступенчатая механика, так и автоматическая коробка передач.

Цены на автомобиль не изменились — от 980 000 рублей за комплектацию Comfort (двигатель 1,6 л, 5-ступенчатая АКП и передний привод) до 1 269 000 рублей за версию Tekna (мотор 2.0, автомат и полный привод).

Nissan Terrano 2018 модельного года с ноября 2018 года уже начали поступать в салоны официальных дилеров.

Кроссовер Nissan Terrano появился на два года позже Дастера, весной 2014 года, а в 2016‑м его обновили: изменили приборы, поставили дистанционный привод лючка бензобака, дополнительную розетку в салоне и жесткую полку багажника вместо мягкой шторки. А главное — начали продавать с 2-литровым мотором, полным приводом и 4-ступенчатой АКП. И пообещали до основательного рестайлинга ежегодно чуть освежать автомобиль.

Вчера японская компания раскрыла первые подробности о рестайлинговом кроссовере Nissan X-Trail, продажи которого начнутся ближе к концу года.

Фото: Nissan