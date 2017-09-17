Nissan Terrano 2018 модельного года уже в продаже

Обновленным этот автомобиль назвать сложно, из изменений — чуть расширены некоторые комплектации и новый цвет кузова. Цены остались прежними.

Nissan Terrano
Nissan Terrano

Nissan > Terrano

У Nissan Terrano 2018 модельного года появился новый цвет кузова — коричневый металлик. Комплектаций по-прежнему четыре — Comfort, Elegance, Elegance Plus и Tekna. Для версии Elegance теперь предусмотрены легкосплавные, а не стальные колесные диски, а в Elegance+ появился 7-дюймовый дисплей, который оснащается навигационной системой и камерой заднего вида. Ранее это оснащение входило только в топовую комплектацию Tekna. Также в Элегансе легкосплавные диски получили иной дизайн.

В обновленной версии комплектации Comfort используется более приятная на ощупь ткань Карита, ранее ее применяли начиная со средней комплектации Elegance.

В линейке моторов изменений не произошло, их по-прежнему два — 1.6 (114 л.с.) и 2.0 (143 л.с.) Версии с передним приводом и мотором 1.6 агрегатируются с 5-ступенчатой МКП, с полным приводом — с 6-ступенчатой МКП, для полноприводной версии с мотором 2.0 доступна как 6-ступенчатая механика, так и автоматическая коробка передач.

Цены на автомобиль не изменились — от 980 000 рублей за комплектацию Comfort (двигатель 1,6 л, 5-ступенчатая АКП и передний привод) до 1 269 000 рублей за версию Tekna (мотор 2.0, автомат и полный привод).

Nissan Terrano 2018 модельного года с ноября 2018 года уже начали поступать в салоны официальных дилеров.

  • Кроссовер Nissan Terrano появился на два года позже Дастера, весной 2014 года, а в 2016‑м его обновили: изменили приборы, поставили дистанционный привод лючка бензобака, дополнительную розетку в салоне и жесткую полку багажника вместо мягкой шторки. А главное — начали продавать с 2-литровым мотором, полным приводом и 4-ступенчатой АКП. И пообещали до основательного рестайлинга ежегодно чуть освежать автомобиль.
  • Вчера японская компания раскрыла первые подробности о рестайлинговом кроссовере Nissan X-Trail, продажи которого начнутся ближе к концу года.

Фото: Nissan

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Отзывы о Nissan Terrano (2)

Nissan 2016 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Большой багажник, удобен для дальних поездок в лес рыбалка. Прет как мтз

Недостатки:

Боковое зеркало заднего вида на треть закрыто передней стойкой. Чето конструктор не подумал.

Комментарий:

Самое интересное здесь... Купил у ОД ниссан ноябре 2016. В августе 2017 "стуканул "движок. Пробег 12тыс.км. Притащил на эвакуаторе к ОД он же продавец. Искали причину отказать в гарантийном ремонте.Не проперло т.к. до этого дважды обращался к ним с проблемами движка: при движении загор...

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