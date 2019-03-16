Renault Duster с пробегом: все его недостатки

Renault Duster — самый ликвидный кроссовер в массовом сегменте! Однако при покупке легко нарваться на уезженный экземпляр. ЗР знает, на что обратить внимание в первую очередь при осмотре приглянувшейся машины.

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Duster первого поколения собирали в Москве. Рестайлинг пришел к нам в 2015‑м: с пользой доработали интерьер и внешность, убрали из гаммы устаревший мотор К4М, другим двигателям ­подняли мощность.

Renault Duster

ДОСТОИНСТВА

Энергоемкая подвеска и дорожный просвет 200 мм — это автомобиль для любых дорог.

Надежные и живучие моторы и коробки передач (кроме автомата).

Прост в ремонте и обслуживании, запчастей много, широкая унификация с другими моделями.

Ладно скроен: просторные салон и багажник, гармоничная внешность.

В полнопри­водной версии запаска съедает полезный объем багажника. У моноприводных машин она закреплена под днищем.

НЕДОСТАТКИ

Близкое родство с Логаном проявляется во множестве невнятных и откровенно бюджетных решений.

Системы отопления и вентиляции несовершенны: зимой ногам холодно, а некоторые участки стекол невозможно «отпотеть».

Лакокрасочное покрытие — ­невысокого качества и быстро накапливает дефекты, начиная с мест, подверженных дорожному «пескострую».

Скудость оснащения в «низких» комплектациях: может не быть таких банальных вещей, как кондиционер и ESP.

МОТОРЫ

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Бензиновый мотор 1.6 H4M (он же HR16DE) мощностью 114 л.с. сменил К4М и успешно работает на многих моделях. У него цепной привод ГРМ, особых недостатков не выявлено. Мотор не любит продолжительной работы на низких оборотах (могут залечь поршневые кольца), и при городском образе жизни желательно чаще менять масло.

­Старый 1.6 K4M (102 л.с.) страдает мелкими, не фатальными болячками. Например, часто требуют замены прокладки впускного трубопровода и дроссельной заслонки. Мотор 2.0 (F4R; сначала 135 л.с., затем 143 силы) также немолод и весьма живуч — 350 000 км выдерживает даже без тщательного ухода.

Турбодизель 1.5 K9K (90 или 109 л.с.): вопросы возникают разве что к ресурсу свечей предпускового подогрева. Кроме того, мотор чувствителен к качеству топлива и не любит морозы. Сервисмены рекомендуют менять масло и фильтр каждые 10 000 км.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Пятиступенчатая механика JR5 и 6-ступенчатая TL8 — родственницы с одинаковыми установочными размерами. У обеих есть модификации для полного привода, обе надежны и ходят долго. Список типичных неисправностей ограничивается подтекающими сальниками.

Четырехступенчатый автомат DP2 (для версии 4×4 используют его вариацию DP8) капризен, не любит езду по грязи и снегу. В удобных для него режимах ­способен преодолеть 200 000 км.

Полный привод реализован с помощью электромагнитной муфты GKN в приводе задних колес. В ее работе случаются сбои, но массовые нарекания были только в адрес машин из ранних партий. Важно помнить, что муфта не делает Duster полноценным внедорожником, хотя по части проходимости он даст фору большинству кроссоверов. Течь сальников раздатки естественна для полноприводных версий.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

Подержанные Дастеры страдают течами гидроусилителя руля: текут патрубки, датчик усилителя, манжета насоса.

Часто выходят из строя катушки зажигания из-за слабой защищенности от влаги и грязи.

Амортизаторы — не долгожители, особенно задние на версиях 4×4. Не особо стойки подшипники ступиц и сайлент-блоки, в результате чего у полноприводных машин быстро «уплывает» сход-развал.

Конденсат кондиционера склонен промахиваться мимо дренажных отверстий, в результате — влага под ковриком, нередко гниют разъемы проводки.

Euro NCAP 2011: 3 звезды. Dacia Duster ­Водитель/пассажир — 74%, ребенок — 78%, пешеход — 28%, ­системы безопасности — 29%.

Самое массовое предложение на вторичке: 2.0 4WD с механикой.

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Duster 2.0 4WD с механикой.

ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Chevrolet Niva, Ford EcoSport, Renault Kaptur, Nissan Terrano, УАЗ Патриот.

Все, что нужно знать о покупке и продаже автомобилей с пробегом, вы найдете в тематической подборке публикаций «За рулем» (доступна по ссылке).

Фото: Renault