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Этот надежный семейный европейский кроссовер стоит сейчас дешевле «китайцев»

В России появились в продаже новые кроссоверы Skoda Kodiaq по цене от ₽2,95 млн

В Россию продолжают поставлять новые кроссоверы Skoda Kodiaq по параллельному импорту. Цены на него сейчас начинаются от 2 950 000 рублей. Стоит отметить, что «китайцы» аналогичного класса стоят дороже: новый Chery Tiggo 8 Pro Max в топ-версии с передним приводом оценивают в 3 550 000 рублей, Geely Atlas в базе предлагают за 3 424 190 рублей.

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Рама, «пневма», кожа: самый мощный (и самый дорогой) Tank

За 2 950 000 рублей фирма из Владивостока обязуется доставить новый Kodiaq 2024 г. в., в стоимость входят все документы, необходимые для постановки машины на учет. Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с., 7-ступенчатым роботом. Привод передний.

У этого Kodiaq полностью светодиодная оптика, черный кожаный салон, кожаный мультируль, двухзонный климат-контроль, цифровая приборка и прочие опции.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq

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Другая компания из Владивостока готова привезти такой кроссовер за 3 170 000 рублей, но уже в другой версии: с 2,0-литровым мотором мощностью 186 л.с., роботом и передним приводом. Опции у этого экземпляра будут те же, что и у описанного выше.

Самые дешевые Kodiaq из наличия предлагаются в Новомосковске Тульской области, Ульяновске и Москве, где их стоимость начинается от 4 440 000 – 4 450 000 рублей.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq

Ранее «За рулем» перечислил три неубиваемых отечественных подержанных автомобиля.

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Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Skoda
Количество просмотров 23
12.12.2024 
Фото:Skoda
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Отзывы о Skoda Kodiaq (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Kodiaq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Вместительный
Недостатки:
1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.
Комментарий:
Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((
-9