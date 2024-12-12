Этот надежный семейный европейский кроссовер стоит сейчас дешевле «китайцев»

В России появились в продаже новые кроссоверы Skoda Kodiaq по цене от ₽2,95 млн

В Россию продолжают поставлять новые кроссоверы Skoda Kodiaq по параллельному импорту. Цены на него сейчас начинаются от 2 950 000 рублей. Стоит отметить, что «китайцы» аналогичного класса стоят дороже: новый Chery Tiggo 8 Pro Max в топ-версии с передним приводом оценивают в 3 550 000 рублей, Geely Atlas в базе предлагают за 3 424 190 рублей.

За 2 950 000 рублей фирма из Владивостока обязуется доставить новый Kodiaq 2024 г. в., в стоимость входят все документы, необходимые для постановки машины на учет. Автомобиль оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л.с., 7-ступенчатым роботом. Привод передний.

У этого Kodiaq полностью светодиодная оптика, черный кожаный салон, кожаный мультируль, двухзонный климат-контроль, цифровая приборка и прочие опции.

Skoda Kodiaq

Другая компания из Владивостока готова привезти такой кроссовер за 3 170 000 рублей, но уже в другой версии: с 2,0-литровым мотором мощностью 186 л.с., роботом и передним приводом. Опции у этого экземпляра будут те же, что и у описанного выше.

Самые дешевые Kodiaq из наличия предлагаются в Новомосковске Тульской области, Ульяновске и Москве, где их стоимость начинается от 4 440 000 – 4 450 000 рублей.

Skoda Kodiaq

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Источник: «Автоновости дня»