Duster получил новый мотор

Литровая «трешка» с турбонаддувом TCe 100 обеспечит снижение расхода топлива и выбросов СО2, утверждают инженеры. Правда, речь идет о Dacia Duster нового поколения, которого у нас пока нет.

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Dacia продолжает модернизацию линейки двигателей для Дастера второго поколения — ее пополнил литровый бензиновый турбомотор TCe 100 мощностью 100 л.с. и крутящим моментом 160 H.м, который пришел на смену 1,6-литровому четырехцилиндровому атмосфернику SCe 115.

Он агрегатируется исключительно механической 5-ступенчатой коробкой передач, и ставят его только на автомобили с передним приводом. Новый мотор TCe 100 выпускают на румынском заводе Renault Nissan Питешти.

Инженеры Renault утверждают, что турбонаддув обеспечивает повышенную отзывчивость и бóльшую энергоэффективность нового мотора, главным образом, благодаря более высокому пиковому крутящему моменту (больше на 4 Н.м), который достигается при более низкой частоте вращения (2750 об/мин по сравнению с 4000 об/мин у 1,6 л).

Оснащенный новым силовым агрегатом Duster стал чуть медленнее, чем с мотором SCe 115, — до сотни он разгоняется за 12,5 секунды (против 11,9 секунды у 1.6) и развивает максимальную скорость 168 км/ч (против 172 км/ч).

Тем не менее, выбросы CO 2 и расход топлива у этого мотора на 18% ниже, чем у SCe 115. Средний расход топлива по WLTP составляет 5,5 л/100 км, а выбросы CO 2 — 125 г/км. В Европе автомобиль с новым мотором доступен в комплектациях Access и Essential.

Линейка двигателей для нового Dacia Duster также включает дизельные моторы Blue dCi 95 и Blue DCi 115 и бензиновые агрегаты TCe 130 GPF и TCe 150 G.

Недавно среди россиян провели опрос — на чем они ездят и на чем мечтают ездить. Выяснилось, что автомобилем мечты у большинства мужчин является Toyota Land Cruiser, а у женщин — BMW X5 или X6.

Фото: Dacia