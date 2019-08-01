Duster получил новый мотор — журнал За рулем

Duster получил новый мотор

Литровая «трешка» с турбонаддувом TCe 100 обеспечит снижение расхода топлива и выбросов СО2, утверждают инженеры. Правда, речь идет о Dacia Duster нового поколения, которого у нас пока нет.

Renault Duster
Renault Duster

Renault > Duster

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Dacia продолжает модернизацию линейки двигателей для Дастера второго поколения — ее пополнил литровый бензиновый турбомотор TCe 100 мощностью 100 л.с. и крутящим моментом 160 H.м, который пришел на смену 1,6-литровому четырехцилиндровому атмосфернику SCe 115.

Он агрегатируется исключительно механической 5-ступенчатой коробкой передач, и ставят его только на автомобили с передним приводом. Новый мотор TCe 100 выпускают на румынском заводе Renault Nissan Питешти.

Инженеры Renault утверждают, что турбонаддув обеспечивает повышенную отзывчивость и бóльшую энергоэффективность нового мотора, главным образом, благодаря более высокому пиковому крутящему моменту (больше на 4 Н.м), который достигается при более низкой частоте вращения (2750 об/мин по сравнению с 4000 об/мин у 1,6 л).

Оснащенный новым силовым агрегатом Duster стал чуть медленнее, чем с мотором SCe 115, — до сотни он разгоняется за 12,5 секунды (против 11,9 секунды у 1.6) и развивает максимальную скорость 168 км/ч (против 172 км/ч).

Тем не менее, выбросы CO2 и расход топлива у этого мотора на 18% ниже, чем у SCe 115. Средний расход топлива по WLTP составляет 5,5 л/100 км, а выбросы CO2 — 125 г/км. В Европе автомобиль с новым мотором доступен в комплектациях Access и Essential.

Линейка двигателей для нового Dacia Duster также включает дизельные моторы Blue dCi 95 и Blue DCi 115 и бензиновые агрегаты TCe 130 GPF и TCe 150 G.

Фото: Dacia

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Отзывы о Renault Duster (15)

Renault 2015 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

недорогие (сравнительно) запчасти,комфортная подвеска,относительно удобное (теперь) место водителя,экономичный,но при этом весьма шустрый дизель

Недостатки:

маленький багажник,никакая магнитола,грязнуля-конструктивная особенность.не регулируемый развал колёс.гремучий пластик

Комментарий:

честно признаюсь,что купил этот автомобиль,как компромисс.нужна машина универсальная-и на юг съездить и на рыбалку ,по грибы.дизель пока оставил только положительные эмоции.зимой не мёрзну-тут производитель продумал всё.подвели только хапуги нефтяники-дизель стал дороже 95го!!!очень много в этом ...

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