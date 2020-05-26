Новые Lada Granta и 4х4 на платформе Renault: появились российские поставщики

Предприятие «Рулевые системы» получило государственный займ для производства рулевого механизма автомобилей на французской платформе.

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На АВТОВАЗе начали локализацию французской платформы для новых Lada Granta и Lada 4x4. Отметим, что точных сведений о том, что новое поколение автомобилей под маркой Lada получит платформу Renault, на настоящий момент нет. Однако первые данные об этом появились в свободных источниках довольно давно: в 2018 году публиковалась неофициальная информация о том, что Granta сменит платформу Granta/Kalina (на фото — современная Granta Drive Active) на французскую B0, а о том, что Lada 4x4 позаимствует платформу Duster, в СМИ говорили еще раньше — в 2017-м.

Позже Николя Мор, в 2016–2018 годах возглавлявший АВТОВАЗ, косвенно подтверждал эти сведения: «Мы работаем над преемником существующей модели Lada 4x4, и мы рассматриваем потенциальную синергию с альянсом Renault-Nissan, включая возможное использование общей платформы». Тогда же появились и предположения, что этого будет использована «тележка» Global Access, являющиеся развитием B0, причем для Lada Granta и Lada 4x4 адаптируют ее вариант CMFB-LS — упрощенную спецификацию, послужившую основой и грядущему третьему поколению Duster.

Теперь же предприятие «Рулевые системы», поставщик АВТОВАЗа с двадцатилетним стажем, получило займ по программе «Комплектующие изделия» для производства реечного рулевого механизма автомобилей на платформе CMFB-LS, сообщает Лада.Онлайн. Займ составляет 192 млн рублей, а общий бюджет проекта — почти 253 млн рублей. Предполагается, что проект будет реализовываться в рамках производства новых автомобилей Lada на указанной платформе.

Фонда развития промышленности, выдавший займ, основан в 2014 году по инициативе Министерства промышленности и торговли РФ.

А для модели Lada Xray, по неофициальным данным, на АВТОВАЗе рассматривается два пути: модернизация или снятие с производства.

Фото: АВТОВАЗ