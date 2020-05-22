Слух с АВТОВАЗа: Lada Xray снимут с производства. Или модернизируют

Велика вероятность, что оба утверждения отражают реальность.

В интернете разгорается дискуссия по поводу судьбы модели Lada Xray. Одни приписывают хэтчбеку низкую рентабельность и прочат постепенное сокращение объемов сборки, вплоть до полного снятия с производства. Другие же парируют в духе Марка Твена, заявляя, что слухи о смерти Xray сильно преувеличены. Две полярные точки зрения высказаны авторами крупных пабликов, освещающих деятельность АВТОВАЗа. Оба ресурса ссылаются на источники, знакомые с ситуацией на заводе.

Так, 22 мая заметка о подтверждении постепенного снятия Xray с производства появилась на AvtoVAZ News: по информации ресурса, уже сейчас суточный план сборки составляет не более 30 хэтчбеков при общем двухсменном объеме выпуска на данной линии конвейера около 500 автомобилей — уменьшившиеся объемы производства теряющего популярность Xray компенсируют увеличением сборки Lada Largus и Renault Logan. В тот же день ресурс «Нетипичный АВТОВАЗ», ссылаясь на данные от сотрудников, ведущих на АВТОВАЗе проект Xray, опроверг эту информацию, заявив, что снижение объемов сборки — это общая тенденция, Xray снимать с производства не собираются, а, напротив, работают над его модернизацией.

Велика вероятность, что обе позиции отражают реальность, но с разных сторон. Опасения о будущем модели возникли не на пустом месте. Статистика говорит о постепенном снижении популярности Lada Xray, в последнее время с трудом входящего в топ-25 продаж.

Базовая версия Lada Xray на данный момент оценивается в 634 900 рублей, а самый дорогой Lada Xray Cross Instinct после недавнего повышения цен стоит 1 048 900 рублей.

Фото: АВТОВАЗ