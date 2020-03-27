Lada XRAY Cross Instinct: цена известна

Новую версию модели можно будет купить после недельных каникул, на которые уходит АВТОВАЗ.

Материалы по теме Новая версия Lada XRAY Cross — сборка началась

Новая версия модели Lada Xray Cross была официально представлена в начале марта. Внешне модификацию можно узнать по черному цвету крыши и зеркал, а также шильдикам «Instinct», в салоне же появился увеличенный до 8 дюймов тачскрин мультимедийного комплекса, который оснащен сервисами Яндекс.Авто, включающими голосовой помощник Алиса, навигатор, браузер, сервисы музыки и поиска заправок.

Производство Lada XRAY Cross Instinct, по неофициальным данным, началось на АВТОВАЗе ещё в середине февраля, а теперь, судя по фотографиям, размещенным журналом «Автоброкер», первые машины попали к дилерам. По информации издания, цена на этот вариант Иксрея составляет 1 033 900 рублей с учетом стоимости «лазурно-синего» металлика, в который окрашен кузов.

Напомним, Lada XRAY Cross оснащается 122-сильным двигателем, работающим в паре с 5-ступенчатой МКП или же 113-сильным Renault-Nissan и вариатором. Однако в марте появилась вероятность, что версии с вариатором могут временно исчезнуть из номенклатуры АВТОВАЗа, затем выяснилось, что для сборки Lada XRAY Cross не хватает комплектующих, а позже производитель официально объявил следующую неделю нерабочей.

Продажи Lada XRAY Cross Instinct должны начаться после 3 апреля, когда закончатся каникулы, но инстинктивно понятно, что цена новой модификации может оказаться выше озвученной, ведь с 1 апреля АВТОВАЗ поднимет цены.

Фото: журнал «Автоброкер»