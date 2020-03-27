АВТОВАЗ с 1 апреля поднимет цены. Увы, это не будет шуткой — журнал За рулем

АВТОВАЗ с 1 апреля поднимет цены. Увы, это не будет шуткой

Впрочем, неожиданностью это не стало — снижение цен на нефть, колебания курса рубля и, как следствие, стоимости сырья сделали свое дело.

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Обновит ценники на свои автомобили АВТОВАЗ уже на следующей неделе — с 1 апреля. Широко это не афишируют, но «Российской газете» стало известно, что корректировка затронет весь модельный ряд марки. В среднем машины подорожают на 5–10 тысяч рублей (около 1%).

Дилерские центры уже получили письмо, в котором сообщается об изменениях розничных цен автомобилей Lada. Так, Lada Granta Sedan в начальной комплектации подорожает с нынешних 455 900 рублей до 460 900 рублей, Lada Vesta Sedan с 629 900 до 636 900 рублей, Lada XRAY с 619 900 до 626 900 рублей, Lada Largus с 615 900 до 622 900 рублей, Lada 4x4 с 553 900 до 559 900 рублей.

Дилерам никак не объяснили грядущее повышение, но, по данным издания, связано это не только с падением курса рубля и увеличением стоимости сырья и импортных компонентов. Тут сыграл роль еще и повышенный спрос на автомобили, который наблюдается в последнее время. Дилеры отмечают, что из-за коронавируса автомобили стали хорошо раскупаться. Когда возникает ситуация неопределенности, люди пытаются вложить свои деньги, полагая, что может возникнуть дефицит автомобилей или они будут сильно дорожать.

  • Ранее депутат Госдумы РФ Михаил Емельянов призвал не повышать, а заморозить цены в сложившейся ситуации, однако бизнес вынужден жить по своим законам.

Фото:Depositphotos

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