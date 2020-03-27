АВТОВАЗ с 1 апреля поднимет цены. Увы, это не будет шуткой

Впрочем, неожиданностью это не стало — снижение цен на нефть, колебания курса рубля и, как следствие, стоимости сырья сделали свое дело.

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Обновит ценники на свои автомобили АВТОВАЗ уже на следующей неделе — с 1 апреля. Широко это не афишируют, но «Российской газете» стало известно, что корректировка затронет весь модельный ряд марки. В среднем машины подорожают на 5–10 тысяч рублей (около 1%).

Дилерские центры уже получили письмо, в котором сообщается об изменениях розничных цен автомобилей Lada. Так, Lada Granta Sedan в начальной комплектации подорожает с нынешних 455 900 рублей до 460 900 рублей, Lada Vesta Sedan с 629 900 до 636 900 рублей, Lada XRAY с 619 900 до 626 900 рублей, Lada Largus с 615 900 до 622 900 рублей, Lada 4x4 с 553 900 до 559 900 рублей.

Дилерам никак не объяснили грядущее повышение, но, по данным издания, связано это не только с падением курса рубля и увеличением стоимости сырья и импортных компонентов. Тут сыграл роль еще и повышенный спрос на автомобили, который наблюдается в последнее время. Дилеры отмечают, что из-за коронавируса автомобили стали хорошо раскупаться. Когда возникает ситуация неопределенности, люди пытаются вложить свои деньги, полагая, что может возникнуть дефицит автомобилей или они будут сильно дорожать.

Ранее депутат Госдумы РФ Михаил Емельянов призвал не повышать, а заморозить цены в сложившейся ситуации, однако бизнес вынужден жить по своим законам.



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