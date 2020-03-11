Снижать надо цены, а не повышать: депутат обращается к АВТОВАЗу

Лада Веста с вариатором и большим перегрузом: она едет бодро!

Задача была простая: понять, как поедет груженая Lada Vesta SW Cross, как сработают 113-сильный мотор в паре с вариатором при разгоне, не превратится ли Веста в тыкву. Мы поездили на машине с кирпичами, а потом без них. Рассказываем, что из этого вышло.