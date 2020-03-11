Сегодня, в 14:15 Снижать надо цены, а не повышать: депутат обращается к АВТОВАЗу В сложившейся ситуации оптимальной бы была заморозка цен, по мнению Михаила Емельянова.
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Руководство АВТОВАЗа рассматривает возможность пересмотра прайс-листов на выпускаемые автомобили. Несмотря на то, что бренд Lada самый высоколокализованный в России, на производство автомобилей влияет множество факторов — это используемые в производстве узлов и механизмов иностранные детали, и вероятное повышение стоимости стали, цены на которую привязаны к мировым и обозначаются в иностранной валюте и т.д.
Однако у депутата Госдумы РФ Михаила Емельянова иное мнение. Он считает, что АВТОВАЗу на данном этапе стоит заморозить цены, а возможно, даже и снизить. Лады покупают люди с невысоким достатком, а их реальные доходы пока и так падают.
— Падение рубля еще больше снизит доходы, так что цены еще больше повысятся. Если они повысят цены, то еще меньше будут покупать. Заморозка цен, считаю, была бы целесообразна. Не официальная государственная заморозка, а именно от лица производителей», — передает слова Емельянова издание iReactor.
В целом же на АВТОВАЗе ждут, какие меры
предпримет правительство для смягчения удара, вызванного обвалом цен на нефть, и как следствие — удешевлением рубля. Фото: Depositphotos, Александр Щербак/ТАСС
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