Поднять цены! АВТОВАЗ готовится увеличить стоимость машин — журнал За рулем

Поднять цены! АВТОВАЗ готовится увеличить стоимость машин

Насколько увеличится стоимость автомобилей отечественной марки, зависит от того, какую помощь предложит правительство предприятию.

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В пресс-службе АВТОВАЗа признали, что руководство завода рассматривает возможность пересмотра прайс-листов на выпускаемые автомобили. Эта необходимость вызвана падением цен на нефть, что повлекло за собой существенное снижение курса рубля. В результате ожидается увеличение расходов на комплектующие, в составе которых есть детали иностранного производства. Дороже должна стать и сталь, из которой делаются автомобили.

В данный момент АВТОВАЗ, как и другие российские предприятия, а также иностранные автопроизводители, имеющие производства с высоким процентом локализации в России, ждут, какую поддержку автопрому сможет предложить государство. Поэтому никто не делает громких заявлений, но отрицать скорое подорожание никто не собирается.

«АВТОВАЗ внимательно следит за развитием макроэкономической ситуации — снижением цен на нефть, колебаниями курса рубля и стоимости сырья. Мы оцениваем эту ситуацию как негативную для российской автомобильной промышленности, и для АВТОВАЗа в частности», — заявили в пресс-службе завода.

Несмотря на то, что автомобили Lada производятся в России, а процесс их сборки имеет самый высокий процент локализации, на их стоимость влияет множество внешних факторов. Часть комплектующих производится из иностранных деталей, а значит поставщики увеличат цены в ближайшее время. Ожидается и повышение стоимости стали, цены на которую привязаны к мировым и обозначаются в иностранной валюте.

«АВТОВАЗ приветствовал бы еще более расширенные меры поддержки автомобильного рынка со стороны российского правительства для смягчения последствий этой ситуации», — говорится в сообщении.

Фото: depisitphotos.com

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