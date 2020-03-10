Коронавирус может дестабилизировать работу АВТОВАЗа

Местные СМИ сообщают о создании за заводе оперативного штаба, призванного оценивать риски и вырабатывать меры по борьбе с последствиями коронавиуса.

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Коронавирус начал оказывать негативное влияние на работу многих российских предприятий, в том числе в области машиностроения. Проблемы связаны с задержками и срывом поставок комплектующих, производящихся в Поднебесной, на конвейеры заводов в РФ. Не обошла эта ситуация стороной и Волжский автомобильный завод.

Руководство АВТОВАЗа отреагировало созданием оперативного штаба, который в случае серьёзного кризиса должен разрабатывать меры, препятствующие остановке производства или выпуску некомплектных автомобилей, сообщает togliatti24.ru. Вероятнее всего, что поиск новых поставщиков вазовского конвейера начат уже сейчас. Вот как ситуацию нам прокомментировали в пресс-службе завода.

Сергей Ильинский, руководитель пресс-службы АВТОВАЗа:

— Некоторые глобальные поставщики АВТОВАЗа доставляют нам небольшое количество компонентов со своих китайских заводов. В настоящее время мы имеем необходимый запас этих деталей. АВТОВАЗ также оценивает потенциальные риски для локальных поставщиков, некоторые из которых также получают детали из Китая. В компании создан оперативный штаб, который совместно с поставщиками первого и последующих уровней совместно оценивает потенциальные риски для поставок и вырабатывает сценарии действий в случае негативного развития ситуации. Завод работает по графику.

Напомним, около 10 лет назад подавляющее большинство поставщиков АВТОВАЗа было российским. В рамках развернувшейся борьбы за качество далеко не все из них смогли выдержать новые стандарты, заданные альянсом Renault-Nissan, и были заменены на зарубежные.

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