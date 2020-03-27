АВТОВАЗ останавливает производство автомобилей

На предприятии останутся те, кто контролирует печи в металлургическом производстве, отвечает за подачу воды и тепла, осуществляет охранные функции.

Материалы по теме АВТОВАЗ с 1 апреля поднимет цены. Увы, это не будет шуткой

Из пресс-релиза, распространенного АВТОВАЗом, следует, что производство автомобилей в Тольятти и Ижевске будет приостановлено. «Все работники АВТОВАЗа, НЕ занятые в непрерывных производственных процессах, антитеррористической защите, промышленной и транспортной безопасности, НЕ БУДУТ работать с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Заработная плата сотрудников, которые не будут работать на следующей неделе, будет сохранена», — говорится в сообщении.

Как пояснил «За рулем» руководитель пресс-службы АВТОВАЗа Сергей Ильинский, сборка автомобилей не является непрерывным производственным процессом. На предприятии останутся лишь те, кто контролирует печи в металлургическом производстве, отвечает за подачу воды и тепла, осуществляет охранные функции. В пресс-релизе отмечается также, что в остальным сотрудникам в течение нерабочих дней доступ на предприятие будет запрещен. Отправленным в отпуск руководство рекомендует «максимально ограничить выход на улицу и соблюдать максимальные меры предосторожности в рамках рекомендаций Роспотребнадзора, региональных и федеральных властей».

Об остановке производств в Калуге и Нижнем Новгороде с 1 апреля объявил Volkswagen, затем такое же решение приняли на заводе Peugeot, Citroen и Opel в Калужской области, а 26 марта — на заводе Hyundai в Сестрорецке под Санкт-Петербургом.

Еще до официального заявления АВТОВАЗа стало известно, что на предприятии в Тольятти прекратили сборку Lada XRAY Cross по причине нехватки комплектующих.

Фото: Шарифулин Валерий/ITAR-TASS