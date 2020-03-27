АВТОВАЗ останавливает производство автомобилей
На предприятии останутся те, кто контролирует печи в металлургическом производстве, отвечает за подачу воды и тепла, осуществляет охранные функции.
Материалы по теме
Из пресс-релиза, распространенного АВТОВАЗом, следует, что производство автомобилей в Тольятти и Ижевске будет приостановлено. «Все работники АВТОВАЗа, НЕ занятые в непрерывных производственных процессах, антитеррористической защите, промышленной и транспортной безопасности, НЕ БУДУТ работать с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Заработная плата сотрудников, которые не будут работать на следующей неделе, будет сохранена», — говорится в сообщении.
Как пояснил «За рулем» руководитель пресс-службы АВТОВАЗа Сергей Ильинский, сборка автомобилей не является непрерывным производственным процессом. На предприятии останутся лишь те, кто контролирует печи в металлургическом производстве, отвечает за подачу воды и тепла, осуществляет охранные функции. В пресс-релизе отмечается также, что в остальным сотрудникам в течение нерабочих дней доступ на предприятие будет запрещен. Отправленным в отпуск руководство рекомендует «максимально ограничить выход на улицу и соблюдать максимальные меры предосторожности в рамках рекомендаций Роспотребнадзора, региональных и федеральных властей».
Об остановке производств в Калуге и Нижнем Новгороде с 1 апреля объявил Volkswagen, затем такое же решение приняли на заводе Peugeot, Citroen и Opel в Калужской области, а 26 марта — на заводе Hyundai в Сестрорецке под Санкт-Петербургом.
Фото: Шарифулин Валерий/ITAR-TASS
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter