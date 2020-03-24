Сегодня, в 13:48 С понедельника Volkswagen приостановит сборку автомобилей в России Произойдет это уже 30 марта и касается производств в Калуге и Нижнем Новогороде.
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Volkswagen приостанавливает выпуск автомобилей в России, объясняя это нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов. Производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде останавливают на две недели, с 30 марта по 10 апреля 2020 года.
Этот период будут рассматривать как простой, а сотрудники получат зарплату «согласно российскому законодательству и локальным нормативным актам компании».
Что касается дилеров и клиентов, Volkswagen обязался обеспечить стабильные поставки автомобилей и запчастей.
Ранее мы писали, что есть сложности с производством новой модели
Skoda Rapid из-за нехватки компонентов. Напомним, производство на европейских заводах концерна приостановили еще в прошлую пятницу. На предприятиях компании были зафиксированы подтвержденные случаи заражения возбудителем болезни легких Covid-19. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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