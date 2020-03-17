Volkswagen останавливает работу на заводах в Европе

Произойдет это в ближайшую пятницу и как минимум на две недели.

Материалы по теме Opel, Peugeot и Citroen закрывают все заводы в Европе

Группа VW планирует временно приостановить производство на многочисленных заводах из-за распространения нового коронавируса. На большинстве заводов последняя смена должна состояться в эту пятницу (20 марта), согласно сообщению рабочего совета в Вольфсбурге.

VW недавно ужесточил правила гигиены и обработки в помещениях. Командировки были ограничены, большие встречи — отложены. В последние несколько дней были зафиксированы подтвержденные случаи заражения возбудителем болезни легких Covid-19 на предприятиях концерна — на заводе в Баунатале недалеко от Касселя и основного завода в Вольфсбурге. У инфицированных работников дела идут хорошо, они находятся на карантине дома. Институт Роберта Коха рекомендовал выдерживать определенные расстояния между сотрудниками, однако на отдельных рабочих местах это неосуществимо.

Пока неясно, какие последствия будет иметь закрытие заводов для крупнейшего в мире автопроизводителя и как долго продлится эта мера. Генеральный директор VW Герберт Дисс полагает, что многим следует готовиться к двухнедельному перерыву.

Правление и Производственный совет недавно обратились к рабочим с заявлением: «Нам ясно, что мы должны считаться со случаями заражения COVID-19 на предприятиях Volkswagen. Но речь сейчас больше идет о сдерживании распространения, потому что именно так мы защищаем наиболее слабых в обществе: наших родителей, бабушек и дедушек, людей с заболеваниями легких, астматиков и всех других лиц, наиболее подверженных риску».

Крупнейшая немецкая промышленная группа имеет более 670 000 сотрудников по всему миру, и во многих других странах были приняты усиленные меры предосторожности. В Китае, где началась пандемия, Фольксвагену пришлось на некоторое время закрыть заводы.

В российском представительстве VW пока воздержались от комментариев относительно того, затронет ли решение штаб-квартиры производства в России.

Также сегодня стало известно, что компания Renault остановила 12 заводов во Франции.



Фото: picture alliance / Fotostand