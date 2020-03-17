Сегодня, в 10:10 Renault остановила 12 заводов Все объекты находятся на территории Франции, заводы в других европейских странах под вопросом.
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Главный офис компании Renault заявил об остановке двенадцати промышленных объектов, находящихся во Франции. Остановка производств произошла в понедельник вечером 16 марта и продлится до дальнейшего уведомления. Причина — защита сотрудников от вспышки коронавируса в соответствии с мерами, принимаемыми правительством Франции, пишет
Automotive News. В вынужденный бессрочный отпуск отправилось 18 000 человек.
Ранее в тот же понедельник французская компания закрыла заводы в двух городах Испании из-за нехватки комплектующих. Завод недалеко от Парижа, производящий электрокар Renault Zoe, также остановлен, но связано это не с поставками, а тоже с защитой сотрудников.
В минувшие выходные в компании заявили, что среди рассматриваемых мер по реагированию на угрозу коронавируса — наем временных работников, так как сотрудникам постоянного штата, возможно, придется остаться дома с детьми после закрытия во Франции школ. Вероятно, это не последняя череда остановок заводов Renault — ситуация с прочими европейскими площадками будет зависеть от условий в конкретной стране.
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