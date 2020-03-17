Renault остановила 12 заводов

Все объекты находятся на территории Франции, заводы в других европейских странах под вопросом.

Материалы по теме Opel, Peugeot и Citroen закрывают все заводы в Европе

Главный офис компании Renault заявил об остановке двенадцати промышленных объектов, находящихся во Франции. Остановка производств произошла в понедельник вечером 16 марта и продлится до дальнейшего уведомления. Причина — защита сотрудников от вспышки коронавируса в соответствии с мерами, принимаемыми правительством Франции, пишет Automotive News. В вынужденный бессрочный отпуск отправилось 18 000 человек.

Ранее в тот же понедельник французская компания закрыла заводы в двух городах Испании из-за нехватки комплектующих. Завод недалеко от Парижа, производящий электрокар Renault Zoe, также остановлен, но связано это не с поставками, а тоже с защитой сотрудников.

В минувшие выходные в компании заявили, что среди рассматриваемых мер по реагированию на угрозу коронавируса — наем временных работников, так как сотрудникам постоянного штата, возможно, придется остаться дома с детьми после закрытия во Франции школ. Вероятно, это не последняя череда остановок заводов Renault — ситуация с прочими европейскими площадками будет зависеть от условий в конкретной стране.