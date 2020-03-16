Fiat Chrysler закрывает заводы в Европе

Из-за снижения спроса, вызванного распространением коронавируса, Fiat Chrysler временно закрывает большинство заводов в Европе.

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Производитель автомобилей Fiat Chrysler Automobiles (FCA) временно закрывает большинство своих заводов в Европе из-за вспышки коронавируса. Выпуск Maserati уже приостановлен, к концу марта будут закрыты шесть площадок в Италии (в Мельфи, Помильяно, Кассино, Мирафиори, Грульяско и Модене), одна в Сербии (в Крагуеваце) и Польше (завод в Тыхы), сообщила в понедельник итало-американская компания.

Группа FCA вслед за другими автопроизводителями приняла меры предосторожности, чтобы обуздать распространение COVID-19. И это при том, что расстояния между рабочими местами в последнее время были увеличены, и дезинфицирующие средства стали общедоступными.

«Временная приостановка... позволяет группе эффективно реагировать на снижение рыночного спроса, обеспечивая оптимизацию поставок», — говорится в заявлении FCA.

Группа заявила, что сможет быстро возобновить свою деятельность, как только улучшится ситуация.

Это сообщение последовало за аналогичным решением автопроизводителя премиальных автомобилей Ferrari, который в субботу заявил, что закрывает два завода до 27 марта в связи с коронавирусом, ссылаясь на нехватку запчастей.

Из европейских стран Италия наиболее сильно пострадала от коронавируса, став первой обеспечившей общенациональную локализацию. Теперь та же ситуация повторяется в Испании и, в меньшей степени, во Франции. В целом же, пандемия расползлась по всему континенту, незатронутой осталась только Черногория. Все большее число крупных производителей предпочитают приостанавливать производства. Французская шинная компания Michelin также сообщила в понедельник о консервации работ на заводах в Испании, Франции и Италии.

Фото: ТАСС/AP