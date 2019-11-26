А в фильме должны быть новый Land Rover Defender, а также Aston Martin DB5, классический V8 Vantage, DBS Superleggera и купе Valhalla.

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Мировая премьера нового фильма бондианы должна была состояться 2 апреля в Лондоне. Однако на официальной странице картины в Twitter появилось сообщение:

«Киностудии MGM и Universal, а также продюсеры фильмов о Бонде Майкл Уилсон и Барбара Брокколи объявили сегодня о том, что после изучения ситуации и тщательной оценки мирового кинорынка выход фильма „Не время умирать“ будет отложен до ноября 2020 года».

Ожидается, что к апрелю во многих странах вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, может достичь пикового значения. В разных странах должны были пройти предпремьерные показы, предполагающие участие большого числа людей. Теперь все перенесено на осень, предварительно на 12 ноября на британском и международном рынках и на 25 ноября 2020 года — в США.

Новый фильм франшизы «Не время умирать» (No Time to Die) будет наполнен экшеном и включать множество впечатляющих сцен с автомобилями, например, с новым Land Rover Defender, а также Aston Martin DB5, классическим V8 Vantage, DBS Superleggera и купе Valhalla.

В последние годы азиатский рынок приобретает все большее значение для мировой киноиндустрии. Китай уже закрыл 70 000 кинотеатров по всей стране, пытаясь помочь остановить распространение коронавируса, многие кинотеатры в Корее, Японии, Италии и Франции также не работают. Выпуск фильма в такое время означало бы провал в прокате.

Трейлер фильма «Не время умирать», где внедорожник Land Rover Defender на бешеной скорости пересекает реки, заболоченные поля и леса, можно посмотреть тут.

Фото: Twitter