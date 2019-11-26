Джеймса Бонда отложили до осени — опять виноват коронавирус — журнал За рулем

Джеймса Бонда отложили до осени — опять виноват коронавирус

А в фильме должны быть новый Land Rover Defender, а также Aston Martin DB5, классический V8 Vantage, DBS Superleggera и купе Valhalla.

Land Rover Defender
Land Rover Defender

Land Rover > Defender

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Мировая премьера нового фильма бондианы должна была состояться 2 апреля в Лондоне. Однако на официальной странице картины в Twitter появилось сообщение:

«Киностудии MGM и Universal, а также продюсеры фильмов о Бонде Майкл Уилсон и Барбара Брокколи объявили сегодня о том, что после изучения ситуации и тщательной оценки мирового кинорынка выход фильма „Не время умирать“ будет отложен до ноября 2020 года».

Ожидается, что к апрелю во многих странах вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, может достичь пикового значения. В разных странах должны были пройти предпремьерные показы, предполагающие участие большого числа людей. Теперь все перенесено на осень, предварительно на 12 ноября на британском и международном рынках и на 25 ноября 2020 года — в США.

Новый фильм франшизы «Не время умирать» (No Time to Die) будет наполнен экшеном и включать множество впечатляющих сцен с автомобилями, например, с новым Land Rover Defender, а также Aston Martin DB5, классическим V8 Vantage, DBS Superleggera и купе Valhalla.

В последние годы азиатский рынок приобретает все большее значение для мировой киноиндустрии. Китай уже закрыл 70 000 кинотеатров по всей стране, пытаясь помочь остановить распространение коронавируса, многие кинотеатры в Корее, Японии, Италии и Франции также не работают. Выпуск фильма в такое время означало бы провал в прокате.

  • Трейлер фильма «Не время умирать», где внедорожник Land Rover Defender на бешеной скорости пересекает реки, заболоченные поля и леса, можно посмотреть тут.

Фото: Twitter

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Отзывы о Land Rover Defender (4)

Land Rover 2008 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

нет

Недостатки:

летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).

Комментарий:

Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё — смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом — конструктор ...

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