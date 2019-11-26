Это круто: летающие Дефендеры в новом фильме про Джеймса Бонда — журнал За рулем

Это круто: летающие Дефендеры в новом фильме про Джеймса Бонда

В ленте «Не время умирать» внедорожник на бешеной скорости пересекает реки, заболоченные поля и леса.

Land Rover Defender
Land Rover Defender

Land Rover > Defender

Тут интереснее сначала посмотреть сам ролик, отметим лишь, что над сценами погони работали постановщик трюков Ли Моррисон и разработчик спецэффектов и обладатель премии «Оскар» Крис Корбулд.

Land Rover Defender прошел невероятно сложные испытания на прочность и выносливость, включая прыжок с моста, и это позволило команде по постановке трюков понять, что необходимо доработать в автомобиле для съемки в фильме. При этом изменения в конструкцию кузова не вносились, лишь установлен каркас безопасности. Автомобиль, созданный на основе версии Defender X, оснащается черными 20-дюймовыми колесными дисками и специальными внедорожными шинами.

К съемкам погони была привлечена профессиональная британская автогонщица и каскадер Джессика Хокинс, выступающая в женской серии Формулы-3.

Наряду с 10 внедорожниками Defender в фильме «Не время умирать» мы также увидим Range Rover Sport SVR, Land Rover Series III и Range Rover Classic.

Несколько слов о новом Defender — дорожный просвет у него составляет 291 мм, а углы въезда, рампы и съезда в режиме внедорожной высоты — 38, 28 и 40 градусов соответственно. Автомобиль способен преодолеть брод глубиной 900 мм.

Пара слов о самом фильме — здесь Джеймс Бонд покидает службу в МИ-6 и отправляется отдыхать на Ямайку, но там к нему обращается ЦРУ за помощью в поисках пропавшего ученого. Цепь событий приводит Бонда к завладевшему новыми технологиями таинственному злодею, и агенту 007 ничего не остается, как вновь спасать мир!

Фото: Land Rover

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Отзывы о Land Rover Defender (4)

Land Rover 2008 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

нет

Недостатки:

летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).

Комментарий:

Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё — смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом — конструктор ...

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