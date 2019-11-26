Это круто: летающие Дефендеры в новом фильме про Джеймса Бонда

В ленте «Не время умирать» внедорожник на бешеной скорости пересекает реки, заболоченные поля и леса.

Тут интереснее сначала посмотреть сам ролик, отметим лишь, что над сценами погони работали постановщик трюков Ли Моррисон и разработчик спецэффектов и обладатель премии «Оскар» Крис Корбулд.

Land Rover Defender прошел невероятно сложные испытания на прочность и выносливость, включая прыжок с моста, и это позволило команде по постановке трюков понять, что необходимо доработать в автомобиле для съемки в фильме. При этом изменения в конструкцию кузова не вносились, лишь установлен каркас безопасности. Автомобиль, созданный на основе версии Defender X, оснащается черными 20-дюймовыми колесными дисками и специальными внедорожными шинами.

К съемкам погони была привлечена профессиональная британская автогонщица и каскадер Джессика Хокинс, выступающая в женской серии Формулы-3.

Наряду с 10 внедорожниками Defender в фильме «Не время умирать» мы также увидим Range Rover Sport SVR, Land Rover Series III и Range Rover Classic.

Несколько слов о новом Defender — дорожный просвет у него составляет 291 мм, а углы въезда, рампы и съезда в режиме внедорожной высоты — 38, 28 и 40 градусов соответственно. Автомобиль способен преодолеть брод глубиной 900 мм.

Пара слов о самом фильме — здесь Джеймс Бонд покидает службу в МИ-6 и отправляется отдыхать на Ямайку, но там к нему обращается ЦРУ за помощью в поисках пропавшего ученого. Цепь событий приводит Бонда к завладевшему новыми технологиями таинственному злодею, и агенту 007 ничего не остается, как вновь спасать мир!

Фото: Land Rover