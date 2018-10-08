Новый Land Rover Defender: все его главные особенности

За последние год-полтора большинство заслуженных вездеходов сменили поколения: за сравнительно короткий промежуток мы увидели новые
Suzuki Jimny, Jeep Wrangler, Mercedes-Benz G-класса. Все эти модели — почти полные копии предшественников. С ходу их не каждый сможет отличить. Но британцы решили идти своим путем и не стали копировать внешность прежнего «дефа». Вам три или пять?
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Новый Defender выдержан совсем в другом дизайнерском ключе. За исключением «горба» на крыше и капоте, здесь нет совсем уж явных отсылок к прошлому. Но полностью от традиций британцы все же отказываться не стали. Так, короткобазную трехдверную модификацию они по-прежнему обозначают как Defender 90, а длиннобазную пятидверную — Defender 110. В дальнейшем гамму дополнит сверхдлинный вариант, который назовут Defender 130.
Но на этом традиции, пожалуй, и закончились. Конструкция — революционная для этой модели. Главной новостью стал отказ от рамы. Кузов здесь несущий, причем сделан он из алюминия. Заявленная жесткость на кручение составляет 29 кН·м/град — это один из самых высоких показателей в индустрии. Британцы крутили видеоролики во время презентации, на которых Defender был вывешен в самых разных позициях, а инженеры в это время спокойно открывали/закрывали двери. Вывод — кузов не перекашивает.
Уровень проходимости нового «дефа» будет самым высоким среди всех моделей британского бренда.
Уровень проходимости нового «дефа» будет самым высоким среди всех моделей британского бренда.
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Не менее масштабной новостью стал отказ от неразрезных мостов — подвеска у нового «дефа» полностью независимая. Спереди применена двухрычажная схема, сзади — многорычажная. Такая конструкция должна обеспечивать нормальную управляемость на дорогах с твердым покрытием. Ветеран, чего скрывать, по этой части был не ахти.
Мало того, за доплату будет предлагаться пневматическая подвеска. Как выяснилось в общении с инженерами, она здесь не столько ради повышения плавности хода (хотя этот аспект тоже важен), сколько из-за возможности менять дорожный просвет. Так, благодаря пневмостойкам можно довести клиренс до 291 мм. Кроме того, в верхнем положении кузова угол въезда составляет аж 38 градусов, а угол съезда — все 40.
Но не только за счет «геометрии» Defender обещает быть неподражаем на бездорожье. В его арсенале —
постоянный полный привод с межосевым дифференциалом, понижающая передача и межосевая блокировка. Кому этого покажется недостаточно, может доплатить за заднюю межколесную блокировку. Если учесть, что уже изначально этот Land Rover будет снабжаться в России шинами со «злым» протектором (это инсайдерская информация), можно предположить, что по проходимости с ним мало кто сможет конкурировать.
Если в прежнем «дефе» электроники, считай, не было, то теперь он ни чем не уступает остальным моделям Land Rover. А его
система Terrain Response даже современнее — она получила режим «брод». Задействовав его, в машине автоматически включится рециркуляция воздуха в салоне, реакции на акселератор смягчатся, кузов поднимется в верхнее положение, а на экране мультимедиа появится данные с глубиной брода. Кстати, максимальная глубина, которую Defender может безбоязненно преодолевать — 900 мм. Отличный результат для серийного внедорожника! Силовые машины Базовые версии будут предлагаться со штампованными колесными дисками. Выглядят умилительно!
Базовые версии будут предлагаться со штампованными колесными дисками. Выглядят умилительно!
Автомобиль дебютировал с четырьмя вариантами двигателей. Как заявляют представители марки, основной спрос ожидают на дизели. Их два. При одинаковом рабочем объема 2 л базовый агрегат развивает 200 л.с., форсированный — 240.
Предшественнику такая мощность и не снилась (ну, если не принимать во внимание различные спецсерии).
Базовый бензиновый мотор — тоже 2-литровый, 300-сильный. Топовый же агрегат — 3.0 V6 отдачей 400 л.с. Причем в его распоряжении — гибридный довесок (стартер-генератор плюс дополнительный аккумулятор) и аж тройной наддув: пара турбокомпрессоров и один электрический. В светофорных гонках такой Defender будет вполне способен посрамить какой-нибудь «горячий» хэтчбек, поскольку на разгон до сотни ему требуется всего 6,1 с.
Механической коробки передач у Дефендера больше не будет — исключительно 8-ступенчатый автомат.
Долой аскезу!
Салон тоже полон сюрпризов. Причем — исключительно приятных. Посадка стала удобной — наконец-то водитель не упирается левым локтем в дверную панель. На голову выше стало качество отделки — от былой аскезы не осталось и следа. По части современного оборудования Defender сделал не один, а два шага вперед: виртуальная панель приборов, цветной HUD-дисплей, салонное зеркало, на которое можно вывести картинку с задней камеры, мультимедийка с 10-дюймовым экраном, многочисленные медиаразъемы — тот же Wrangler на подобный уровень так и не вышел.
Интерьер стал современнее — как по отделке и оснащению, так и по эргономике и удобству посадки.
Интерьер стал современнее — как по отделке и оснащению, так и по эргономике и удобству посадки.
Изюминкой модели стало опционное центральное сиденье в переднем ряду. С таким даже короткобазная версия вмещает шестерых. А в длинный «сто десятый» поместится еще больше народу — ведь для него за доплату предлагается третий ряд сидений.
Одной из главных фишек салона стало складное центральное сиденье переднего ряда — при необходимости его спинку можно откинуть вперед.
Одной из главных фишек салона стало складное центральное сиденье переднего ряда — при необходимости его спинку можно откинуть вперед.
Испытать все фишки Дефендера в деле мы сможем только в середине следующего года, когда начнутся его российские продажи. Цены у нас пока не объявлены. Но если учесть, что в Великобритании цена базовой версии Defender 90 со штампованными колесами стартует с отметки 35 000 фунтов стерлингов, россиянам можно ориентироваться на стоимость под 3 миллиона рублей.
Новый Land Rover Defender: все его главные особенности С уходом классического Дефендера на пенсию в модельной гамме фирмы Land Rover три года зияла брешь. Но британцы времени не теряли — новый Defender не должен посрамить честь знаменитого предшественника. Новый Land Rover Defender: все его главные особенности Фото: Land Rover