Новый Land Rover Defender: все его главные особенности

С уходом классического Дефендера на пенсию в модельной гамме фирмы Land Rover три года зияла брешь. Но британцы времени не теряли — новый Defender не должен посрамить честь знаменитого предшественника.

За последние год-полтора большинство заслуженных вездеходов сменили поколения: за сравнительно короткий промежуток мы увидели новые Suzuki Jimny, Jeep Wrangler, Mercedes-Benz G-класса. Все эти модели — почти полные копии предшественников. С ходу их не каждый сможет отличить. Но британцы решили идти своим путем и не стали копировать внешность прежнего «дефа».

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Новый Defender выдержан совсем в другом дизайнерском ключе. За исключением «горба» на крыше и капоте, здесь нет совсем уж явных отсылок к прошлому. Но полностью от традиций британцы все же отказываться не стали. Так, короткобазную трехдверную модификацию они по-прежнему обозначают как Defender 90, а длиннобазную пятидверную — Defender 110. В дальнейшем гамму дополнит сверхдлинный вариант, который назовут Defender 130.

Но на этом традиции, пожалуй, и закончились. Конструкция — революционная для этой модели. Главной новостью стал отказ от рамы. Кузов здесь несущий, причем сделан он из алюминия. Заявленная жесткость на кручение составляет 29 кН·м/град — это один из самых высоких показателей в индустрии. Британцы крутили видеоролики во время презентации, на которых Defender был вывешен в самых разных позициях, а инженеры в это время спокойно открывали/закрывали двери. Вывод — кузов не перекашивает.

Уровень проходимости нового «дефа» будет самым высоким среди всех моделей британского бренда.

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Не менее масштабной новостью стал отказ от неразрезных мостов — подвеска у нового «дефа» полностью независимая. Спереди применена двухрычажная схема, сзади — многорычажная. Такая конструкция должна обеспечивать нормальную управляемость на дорогах с твердым покрытием. Ветеран, чего скрывать, по этой части был не ахти.

Мало того, за доплату будет предлагаться пневматическая подвеска. Как выяснилось в общении с инженерами, она здесь не столько ради повышения плавности хода (хотя этот аспект тоже важен), сколько из-за возможности менять дорожный просвет. Так, благодаря пневмостойкам можно довести клиренс до 291 мм. Кроме того, в верхнем положении кузова угол въезда составляет аж 38 градусов, а угол съезда — все 40.

Но не только за счет «геометрии» Defender обещает быть неподражаем на бездорожье. В его арсенале — постоянный полный привод с межосевым дифференциалом, понижающая передача и межосевая блокировка. Кому этого покажется недостаточно, может доплатить за заднюю межколесную блокировку. Если учесть, что уже изначально этот Land Rover будет снабжаться в России шинами со «злым» протектором (это инсайдерская информация), можно предположить, что по проходимости с ним мало кто сможет конкурировать.

Если в прежнем «дефе» электроники, считай, не было, то теперь он ни чем не уступает остальным моделям Land Rover. А его система Terrain Response даже современнее — она получила режим «брод». Задействовав его, в машине автоматически включится рециркуляция воздуха в салоне, реакции на акселератор смягчатся, кузов поднимется в верхнее положение, а на экране мультимедиа появится данные с глубиной брода. Кстати, максимальная глубина, которую Defender может безбоязненно преодолевать — 900 мм. Отличный результат для серийного внедорожника!

Силовые машины

Базовые версии будут предлагаться со штампованными колесными дисками. Выглядят умилительно!

Автомобиль дебютировал с четырьмя вариантами двигателей. Как заявляют представители марки, основной спрос ожидают на дизели. Их два. При одинаковом рабочем объема 2 л базовый агрегат развивает 200 л.с., форсированный — 240. Предшественнику такая мощность и не снилась (ну, если не принимать во внимание различные спецсерии).

Базовый бензиновый мотор — тоже 2-литровый, 300-сильный. Топовый же агрегат — 3.0 V6 отдачей 400 л.с. Причем в его распоряжении — гибридный довесок (стартер-генератор плюс дополнительный аккумулятор) и аж тройной наддув: пара турбокомпрессоров и один электрический. В светофорных гонках такой Defender будет вполне способен посрамить какой-нибудь «горячий» хэтчбек, поскольку на разгон до сотни ему требуется всего 6,1 с.

Механической коробки передач у Дефендера больше не будет — исключительно 8-ступенчатый автомат.

Долой аскезу!

Салон тоже полон сюрпризов. Причем — исключительно приятных. Посадка стала удобной — наконец-то водитель не упирается левым локтем в дверную панель. На голову выше стало качество отделки — от былой аскезы не осталось и следа. По части современного оборудования Defender сделал не один, а два шага вперед: виртуальная панель приборов, цветной HUD-дисплей, салонное зеркало, на которое можно вывести картинку с задней камеры, мультимедийка с 10-дюймовым экраном, многочисленные медиаразъемы — тот же Wrangler на подобный уровень так и не вышел.

Интерьер стал современнее — как по отделке и оснащению, так и по эргономике и удобству посадки.

Изюминкой модели стало опционное центральное сиденье в переднем ряду. С таким даже короткобазная версия вмещает шестерых. А в длинный «сто десятый» поместится еще больше народу — ведь для него за доплату предлагается третий ряд сидений.

Одной из главных фишек салона стало складное центральное сиденье переднего ряда — при необходимости его спинку можно откинуть вперед.

Испытать все фишки Дефендера в деле мы сможем только в середине следующего года, когда начнутся его российские продажи. Цены у нас пока не объявлены. Но если учесть, что в Великобритании цена базовой версии Defender 90 со штампованными колесами стартует с отметки 35 000 фунтов стерлингов, россиянам можно ориентироваться на стоимость под 3 миллиона рублей.

Новый Land Rover Defender: все его главные особенности С уходом классического Дефендера на пенсию в модельной гамме фирмы Land Rover три года зияла брешь. Но британцы времени не теряли — новый Defender не должен посрамить честь знаменитого предшественника. Новый Land Rover Defender: все его главные особенности

Фото: Land Rover