Новый Land Rover Defender: он больше не рамный!

На своего предшественника Деф второго поколения не похож ни внешне, ни технически.

Не знаю как вы, а я для себя главную премьеру автосалона определил — это новый Defender. Подумать только: это всего лишь второе поколение внедорожника, чей первый показ состоялся в далеком 1948 году!

Материалы по теме 9 главных премьер Франкфуртского автосалона

Прошлый Деф ценили за долговечность, прочность и высокую проходимость. Но давайте скажем честно: под занавес своей карьеры этот автомобиль уже выглядел откровенным ископаемым.

Новый Defender — автомобиль совсем иного уровня. На своего предшественника он не похож ни внешне (хотя тоже будет предлагаться в короткобазном трехдверном и длиннобазном пятидверном вариантах), ни технически.

Начнем с того, что англичане отказались от рамной конструкции — здесь несущий кузов (он выполнен из алюминия). Несмотря на угловатые формы, коэффициент аэродинамического сопротивления составляет вполне приличные 0,38.

Кстати, за доплату для кузова будет предлагаться специальное покрытие из защитной пленки — оно якобы должно беречь металл от повреждений. Вот только поскрести поверхность англичане не дали. Как не дали и вскарабкаться по откидной лестнице на крышу, на которой был закреплен экспедиционный багажник. По их словам, он легко выдерживает нагрузку в 300 кг.

Допотопное шасси с неразрезными мостами тоже отправлено в отставку. Теперь спереди устанавливается двухрычажная подвеска, сзади — многорычажная. А главное — пневмостойки (опция), благодаря которым можно увеличить клиренс до внушительных 291 мм Угол въезда и съезда равен 38 и 40 градусам соответственно. Вкупе с постоянным полным приводом, понижающей передачей и блокировками (центральная идет в базе, а задняя — за доплату) это наделяет Дефендер впечатляющей проходимостью.

Вездеход дебютировал сразу с четырьмя вариантами двигателей. Двухлитровые турбодизели в зависимости от степени форсировки развивают 200 либо 240 л.с. Базовый бензиновый мотор при том же объеме выдает уже 300 «лошадей». А топ-двигатель — 400-сильный V6 3.0 с тройным наддувом: два традиционных турбокомпрессора и один электрический. Этот агрегат дополнен стартер-генератором и литий-ионным аккумулятором, накапливающим выделяемую при торможении энергию. Подумать только — гибридный Defender! Со всеми моторами состыковывается 8-ступенчатый автомат.

Чтобы забраться в салон, пришлось отстоять длинную очередь. Не зря! Если в прежнем Дефе уровень комфорта и эргономики был сопоставим с ульяновским «козликом», то теперь тут вполне уютная обстановочка. Классная отделка, удобная посадка, куча прогрессивной электроники. И да, сидя на водительском месте, больше не упираешься плечом в дверь. Но все же главная фишка — откидное центральное пассажирское сиденье (опция). Поднял спинку наверх — и вот уже передний ряд готов принять троих.

Как и должно быть на такого рода машине, пол в салоне выполнен из прорезиненного материала, позволяющего владельцам его мыть прямо из шланга. Провести водные процедуры россияне смогут не раньше следующего лета — ориентировочно в этот срок и начнутся поставки.