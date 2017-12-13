Land Rover Defender: главное стало известно до премьеры

Подробности о внедорожнике появились в соцсети, на страничке южноафриканского автоиздания.

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Новый Land Rover Defender должен дебютировать на автосалоне во Франкфурте завтра, но в Сети уже появились изображения автомобиля и некоторые подробности о нем.

Производство новинки начнется с двух версий — Land Rover Defender 90 и Land Rover Defender 110. Внедорожники будут обладать 291-миллиметровым дорожным просветом, углами въезда и съезда 38 и 40 градусов и смогут преодолевать броды глубиной 90 см.

Версия Defender 110 будет предлагаться с 3-литровым бензиновым двигателем P400 мощностью 400 л.с. и 550 Нм. Также автомобиль получит 2-литровый турбодизель P240 мощностью 240 л.с. и 430 Нм. В стандартную комплектацию входит система постоянного полного привода с межосевым дифференциалом. За доплату клиенты смогут заказать активную блокировку заднего дифференциала.

Внешность нового Дефендера нельзя назвать скучной или, наоборот, вызывающей. У него нет традиционной решетки радиатора. Ее заменили несколько небольших горизонтальных воздухозаборников. Также внедорожник получил массивные стойки над задними колесами и узкие окошки по бокам крыши. На задней двери, которая открывается влево, расположено полноразмерное запасное колесо в защитном чехле или без него. По бокам от него расположены вертикальные задние фонари.

Официально новый Land Rover Defender будет представлен завтра.

Новое поколение внедорожника уже снимается в очередном фильме про Джеймса Бонда... И на нем висят московские номера.

Фото: instagram.com

Видео: Youtube