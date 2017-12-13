Предпремьерный показ: новый Land Rover Defender с московскими номерами в «Бондиаде» — журнал За рулем

Предпремьерный показ: новый Land Rover Defender с московскими номерами в «Бондиаде»

Новое поколение культового внедорожника еще не представлено, но уже снимается в фильме о Джеймсе Бонде. При этом на Land Rover Defender стоят московские номера!

Land Rover Defender
Land Rover Defender

Land Rover > Defender

Впрочем, без традиционных для зарубежных кинофильмов ляпов не обошлось. Номера, хоть и несут на себе регион 97 (Москва) и российский триколор, в остальном и близко не имеют ничего общего с реальными регистрационными знаками, которые устанавливаются на российские автомобили.

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Новый Land Rover Defender: еще более проходимый
Как сообщает автор фото Стивен Фёрт, новый Land Rover Defender был снят в Великобритании на площадке 25-го фильма о похождениях спецагента Джеймса Бонда. Внедорожник, оснащенный лебедкой, сыграл одну из главных автомобильных ролей в конкретном эпизоде картины. По снимку машины можно оценить ее дизайн, поскольку официальная премьера модели еще не состоялась и до этого Defender был замечен только в камуфляже.

Впрочем, все подробности о новинке должны стать известны в ближайшее время. Ожидается, что официальная презентация Land Rover Defender состоится совсем скоро. А в продажу на европейском рынке автомобиль поступит до конца 2019 года.

Фото: www.instagram.com/shedlocktwothousand

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Отзывы о Land Rover Defender (1)

Land Rover 2017 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Ну и зверь! Хотел бы я на таком на рыбалку и охоту гонять) Имхо: внешне дэф всегда больше гелика нравился

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