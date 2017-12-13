Land Rover Defender получит три версии кузова

По сути, новое поколение модели будет представлено тремя внедорожниками разного назначения: Defender 90, Defender 110 и Defender 130.

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Премьера нового поколения внедорожника Land Rover Defender запланирована на сентябрьский автосалон во Франкфурте. Там состоится дебют сразу трех новых внедорожников, а не одного: культовый автомобиль будет выпускаться в трех вариантах разного размера.

Land Rover Defender получит три модификации кузова — 90, 110 и 130, и таким образом компания возродит давние обозначения моделей. В прошлом эти цифры соответствовали длине колесной базы версий, но Defender нового поколения получил эти индексы по традиции — технического смысла они уже не несут.

Defender 90 — двухдверный внедорожник с салоном, рассчитанным на пять или шесть пассажиров, включая водителя. Как будут расположены места, пока не известно. Возможно, передний ряд будет трехместным, а возможно, в багажнике разместят боковые сиденья. Колесная база Defender 90, по слухам, составит 259 см, а его длина — 432 см. Для сравнения, двухдверный Jeep Wrangler имеет длину 424 см и 246-сантиметровую колесную базу. Высота Defender 90 составит 193 см, а ширина — 200 см.

Defender 110 — четырехдверный вариант автомобиля с салоном, рассчитанным на 5, 6 или 7 пассажиров. Его колесная база достигает 302 см, а длина — 476 см. Сравнивая опять же с Wrangler, но уже с его четырехдверной версией, можно заметить почти точное совпадение габаритов машин. Колесная база американского внедорожника составляет 301 см, а длина — 480 см. Схожие габариты имеет и Mercedes-Benz G-класса, который всего на 6 см длиннее при более короткой (на 13 см) колесной базе.

Defender 130 — самая длинная четырехдверная версия внедорожника с 8-местным салоном. Колесная база автомобиля такая же, как и у Defender 110, но его задний свес длиннее, а багажник больше. Общая длина машины составляет 510 см, что приближает его по размерам к Mercedes-Benz GLS.

Для своей новинки Land Rover подготовил три турбодизельных двигателя объемом 2 и 3 литра. Согласно опять же слухам, 2-литровый мотор сможет развивать мощность до 300 л.с. На его базе будет выпускаться гибридная силовая установка мощностью до 404 л.с. Что касается 3-литрового двигателя V6, его мощность будет достигать 400 л.с. Конкретные настройки зависят от рынка сбыта. При такой мощности Land Rover вряд ли оснастит внедорожники механической коробкой передач.

Новый Land Rover Defender обещает быть очень комфортным. Его комплектации будут включать кожаный салон, кресла с электроприводами настроек и 12-дюймовую цифровую панель приборов, которую мы уже видели.

Первым в продаже появится Defender 110 — уже этой осенью. Defender 90 выйдет весной 2020 года, а Defender 130 — ровно через год.

Фотографии салона нового Land Rover Defender вы найдете здесь.

Внедорожник успешно прошел очень жесткие тесты в Африке, перевозя тяжести и форсируя реки.

Фото: autoblog.com