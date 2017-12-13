Первое фото: Land Rover Defender раскрыл себя сам

Внешность до сих пор закамуфлированного Defender раскрыта благодаря детальному изображению на его же панели приборов.

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Land Rover Defender до сих пор носит плотный камуфляж с фальшивыми накладками, скрывающими детали автомобиля. Но сегодня в Сети появилось фото приборной панели внедорожника, на которой изображен он сам. В профиль.

Судя по фотографии, Defender будет иметь гораздо более современный дизайн, чем модель предыдущего поколения.

Передняя часть нового Land Rover уже не такая квадратная, с круглыми светодиодными фарами. Есть черные накладки на колесных арках и стойках, средних и задних. Кажется, есть небольшое боковое окно, встроенное в крышу — это решение очень похоже на уже не раз применявшееся в автомобилях компании раньше.

Новый Defender построен на модифицированной платформе MLA, которая применялась при создании Range Rover Sport и Land Rover Discovery. Мы пока не знаем, какие двигатели будут доступны для заказа, но предполагаем, что это будут 2-литровые четырехцилиндровые бензиновые и дизельные агрегаты, работающие в паре с механической или автоматической коробкой передач и передающие свой крутящий момент на все четыре колеса. Вероятно, позже внедорожник получит и гибридную силовую установку на базе бензинового мотора.

Мировая премьера нового Defender состоится в сентябре, либо в рамках автосалона во Франкфурте, либо в ходе проведения отдельного мероприятия.

Фото: twitter.com, motor1.com