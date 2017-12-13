Defender завершил свои испытания в Кении, в честь чего Land Rover выпустил видео, посвященное новому поколению внедорожника.

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По мере приближения даты мировой премьеры нового поколения Land Rover Defender компания старается все чаще привлекать к нему внимание. Речь идет не о призрачном тизере, а о целом фильме, в котором автомобиль показан на бездорожье Африки. Напомним, что Defender проходил испытания на территории заповедника Борана площадью 14 тыс. гектаров.

Перед Defender ставились довольно сложные задачи: от преследования диких львов налегке до перевозки различных грузов по труднопроходимой местности. Для этого инженеры Land Rover модифицировали тестовый автомобиль, оснастив его вынесенным по передней стойке на крышу воздухозаборником.

В заповеднике Бораны нашлось все необходимое для испытаний: от размытых берегов рек до густых лесов и от ночных холодов до полуденной жары. Проблем с автомобилем не возникло. Он прекрасно преодолевал реки, крутые скалистые склоны и справлялся с глубокими колеями.

Прошло около двух с половиной лет с даты выхода последнего Defender предыдущего поколения, но до появления преемника осталось всего несколько месяцев. Ожидается, что новый Land Rover Defender будет представлен в сентябре этого года. Как и его предшественник, внедорожник будет выпускаться в нескольких версиях. Предусмотрены варианты с открытым кузовом и роскошные мощные модификации, а также короткобазные варианты и даже пикапы.

Фото, видео: Land Rover