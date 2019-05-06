Новый Defender: начинаются последние жесткие тесты

Defender останется вездеходом британской разработки, но станет более пригодным для езды по трассам и в городе.

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Компания Jaguar Land Rover объявила о скором завершении работ над новым Дефендером. Финальные испытания внедорожника пройдут в Кении, в заповеднике Борана площадью 14 тыс. гектаров, где автомобиль будет работать на износ, доставляя продовольствие, буксируя тяжелые прицепы и преодолевая реки вброд.

В компании пообещали, что премьера модели состоится в этом году, но прежде он должен закончить последние из запланированных для него 45 тыс. испытаний. Автомобиль уже проверяли в пустыне при 50-градусной жаре и в Арктике на 40-градусном морозе, а также заставляли его перевозить людей и грузы на высоте более трех километров в горах Колорадо.

«Помимо стендовых испытаний и тренировок на симуляторе мы преодолели на новом Defender расстояние в 1,2 миллиона километров в различных дорожных и погодных условиях. Все это доказывает, что Defender — самый выносливый и проходимый представитель модельного ряда Land Rover из когда-либо созданных. Возможность провести полевые испытания в Кении при поддержке заповедника Борана и организации Tusk Trust позволит нашим инженерам убедиться, что мы достигли поставленных целей и переходим к заключительной стадии программы разработки», — говорит исполнительный директор и главный инженер Jaguar Land Rover Ник Роджерс.

Новый Land Rover Defender испытывался не только на бездорожье, но и на трассе, для чего был выбран знаменитый Зеленый ад — Северная петля Нюрбургринга в Германии. Там инженеры производили настройку динамики машины и ее управляемости.

Следует отметить, что Defender остается британской разработкой, так как над ним трудились специалисты из Гейдоне, где располагаются дизайнерские, инженерные и испытательные центры Land Rover. Но выпускаться автомобиль будет в Словакии, на новом предприятии Land Rover в Нитре.

Узнать, как будет выглядеть салон нового Defender, можно здесь.

О технических особенностях новинки читайте здесь.

Фото: Land Rover