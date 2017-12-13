Новый Land Rover Defender: первое фото интерьера

Если данный снимок не является фейком, то можно сделать вывод о том, что никакого пиетета к легендарному «Дефу» в компании не испытывают.

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Представители Jaguar Land Rover неоднократно заявляли, что новое поколение Defender будет прямым наследником легендарного внедорожника, который не выпускался несколько лет. По их словам, машина сохранит все внедорожные качества предшественника, но станет легче, комфортнее и более покладистой на дорогах с твердым покрытием.

Но, судя по всему, у Land Rover Defender нового поколения есть все шансы превратиться в еще один кроссовер, пусть и с небанальной внешностью. Британский дизайнер Роберт Чарльз опубликовал в своем твиттере фотографию салона серийного автомобиля.

Через несколько часов запись исчезла, так что косвенно можно говорить о том, что это не фейк, а фото реального предсерийного прототипа, который, вероятно, покажут уже в ближайшее время.

От утилитарности и симметричности передней панели (она позволяла с легкостью переделывать праворульные автомобили в леворульные) не осталось и следа. В первую очередь в глаза бросается виртуальная приборная панель с двумя нарисованными круглыми циферблатами тахометра и спидометра. Машина оснащена автоматом, ее селектор находится на наплыве центральной части консоли. Выше него располагается широкоформатный экран мультимедийной системы. Довершает картину вставка из алюминия с надписью «Defender» перед передним пассажиром.

Технические детали пока не раскрыты. Помимо новой платформы, по слухам, позаимствованному у Land Rover Discovery, новое поколение Defender должно получить гибридную версию. Сохранит машина и привычный ДВС: это будет 2-литровый турбодизель. По неофициальной информации, у Дефендера все же будет утилитарная версия, но она будет продаваться лишь в Африке, где требования по безопасности ниже, чем в странах Европы или США.

Серийный Land Rover Defender нового поколения должны представить в этом году, но в продажу он поступит лишь в 2020-м.

Фото: Jaguar Land Rover, twitter / rcdesignuk