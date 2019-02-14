Range Rover Sport получил новую 400-сильную версию

Range Rover Sport HST может похвастать не только новой силовой установкой, но и рядом уникальных черт, отсутствующих на других версиях.

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Новая версия Range Rover Sport HST первой получила новую гибридную силовую установку Ingenium, состоящую из рядного 6-цилиндрового бензинового двигателя объемом 3 литра и электромотора.

Мощность нового агрегата составила ровно 400 л.с., что позволяет внедорожнику разгоняться до 100 км/ч всего за 6,2 секунды, развивая в итоге скорость в 225 км/ч.

Разработчики отмечают, что рядный мотор является более отзывчивым и сбалансированным, чем бензиновый V6, а нехватку крутящего момента ему с лихвой компенсирует мягкий гибридный привод MHEV. Благодаря этому дополнению мотор стал не только мощнее, но и экономичнее. Гибридная установка рекуперирует энергию, образующуюся во время торможения, и для зарядки батарей не требуется сжигать слишком много ценного топлива. Следует отметить, что автомобиль с технологией MHEV не нуждается в подзарядке от электросети и абсолютно не зависит от внешних источников электроэнергии.

«Рядные шестицилиндровые двигатели гораздо лучше сбалансированы, чем V6, и наш новый Ingenium был разработан исходя из этих соображений. Передовые функции, в том числе электрический нагнетатель, гарантируют фирменные динамику и управляемость Range Rover Sport, в то время как интеллектуальная технология мягкого гибрида MHEV перераспределяет энергию в целях повышения топливной экономичности и снижения объемов вредных выбросов» , — комментирует работу своей команды главный инженер Jaguar Land Rover Ник Роджерс .

Чтобы выделить версию Range Rover Sport HST, дизайнеры предусмотрели для него несколько уникальных деталей для украшения салона и кузова. Это, конечно же, фирменные бейджи. Но не только. Например, капот внедорожника украшают карбоновые вентиляционные «жабры». Решетка радиатора тоже сделана из углеволокна, как, впрочем, и боковые воздухозаборники, а также дверь багажника. Последнее отличается еще и практичностью, так как благодаря легкости углепластика открывать и закрывать дверь не составит труда даже ребенку.

Кузов Range Rover Sport HST может быть окрашен в один из предлагаемых цветов. Это черный Santorini Black, белый Fuji White, серебристый Indus Silver, алый Firenze Red или серый Carpathian Grey. Предлагаться будут и особые кованые колесные диски, сквозь которые обязательно будут видны красные или серые анодированные тормозные суппорты.

Новые цвета появились и в интерьере Range Rover Sport HST. Рычаг КП и руль, за которым хромом сверкают подрулевые переключатели, обшиты замшей. Не обошлось и без логотипа «HST», который расположился на панели приборов.

Мощная версия внедорожника оснащена множеством систем безопасности, без которых, имея 400 л.с. под капотом, не обойтись. Это, например, система круиз-контроля с функциями ассистента рулевого управления и Stop&Go, а также система экстренного торможения, работающая на любых скоростях. Даже в версии HST автомобиль остается внедорожником, а потому разработчики не забыли оснастить его традиционными системами помощи на бездорожье. В частности, системой Terrain Response 2.

Заказы на новую версию Range Rover Sport HST дилеры начнут принимать в России начиная с апреля этого года.

К сожалению, мы ничего не можем сказать о надежности новой версии Range Rover Sport HST. Но сегодня была опубликована статистика, согласно которой массовые автомобили стали надежнее премиальных.

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Фото, видео: Jaguar Land Rover