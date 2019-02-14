Массовые автомобили стали надежнее премиальных

Об этом свидетельствуют данные исследования автомобилей в возрасте трех лет, проведенного компанией J.D. Power.

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В 2018 году впервые автомобили массового сегмента в возрасте трех лет обогнали по надежности дорогие машины премиального сегмента. Такие выводы сделали аналитики компании J.D. Power в своем новом исследовании, касающемся трехлеток, проданных на американском рынке.

Лидером рейтинга, как и много лет подряд, стал Lexus, у которого на 100 автомобилей встречается 106 проблем. При этом у Lexus упало качество выпускаемой продукции: в прошлогоднем исследовании у машин этой марки встречалось 99 проблем на 100 автомобилей. Второе и третье места поделили Porsche и Toyota со 108 проблемами на 100 автомобилей.

Аналитики агентства говорят о том, что у производителей автомобилей массового сегмента в среднем встречается 135 проблем на 100 автомобилей, тогда как у премиальных — 141 проблема на сто автомобилей.

В J.D. Power отмечают, что большинству автопроизводителей удалось достигнуть роста надежности автомобилей, но премиальные бренды сталкиваются с новыми проблемами, большая часть которых связана с новыми 8-, 9- и 10-ступенчатыми автоматами. Их надежность пока далека от идеалов.

Аутсайдерами рейтинга стали Volvo, Land Rover и Fiat: количество проблем на 100 автомобилей у них превышает 200.

Назвали в J.D. Power и конкретные модели, которые стали беспроблемными по истечении трех лет эксплуатации. Среди тех машин, которые продаются у нас, стоит отметить Lexus ES, Kia Soul, BMW 5-й серии, Toyota Camry, VW Tiguan, Audi Q3, BMW X3, Hyundai Santa Fe и Lexus GX. Эти модели стали лидерами в своих сегментах. Абсолютный же победитель по надежности — Porsche 911.

В исследование J.D Power попали автомобили, проданные в 2016 году. Всего было получено 32 952 анкеты от владельцев автомобилей, которые и рассказали о надежности машин и проблемах, с которыми сталкивались. Из рейтинга был исключен smart из-за малой выборки. Также в него не попала Tesla, которая запретила опрашивать владельцев своих электромобилей.

Российский вторичный рынок, куда попадают в том числе и трехлетки, практически не растет.

О том, какие подержанные автомобили покупают лучше всего, можно узнать из этого материала «За рулем».

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